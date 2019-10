Vurdering: USA ønsker stærkere militær tilstedeværelse

Walter Turnowsky Onsdag, 09. oktober 2019 - 15:50

USA har en meget stor interesse i at få et tættere samarbejde med Grønland. Sådan lyder vurderingen fra flere folketingspolitikere efter Udenrigspolitisk Nævn i sidste måned besøgte politikere, tænketanke og forsvarsministeriet Pentagon i USA.

- Jeg har aldrig oplevet en så udtalt interesse for at komme tættere på Grønland, siger grønlandsordfører Karsten Hønge (SF) til Sermitsiaq.AG.

Aki-Matilda Høegh-Dam (S) og Aaja Chemnitz Larsen (IA) deler denne vurdering.

- For mig er der ingen tvivl om, at den øgede interesse handler om Grønlands geostrategiske betydning. Det handler om en amerikansk bekymring der skyldes, at både Rusland og Kina agerer mere aggressivt i Arktis, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Bilaterale forbindelser

De amerikanske myndigheder og politikere viser en klar interesse i, at komme i direkte dialog med Grønland uden at Danmark behøver at være indblandet.

- Det er på alle planerne, amerikanerne ønsker at knytte båndende tæt mellem Grønland og USA, siger Karsten Hønge (SF).

- Det kan ske bland andet ved at man besøger hinanden uden nødvendigvis at have dansk repræsentation med, så man får mange flere direkte kontakter. Det gælder alle niveauer; det er lige fra det politiske niveau mellem grønlandske og amerikanske politikere og til øget handel, hvor man måske kan lave mere direkte handel mellem Grønland og USA uden at det kommer forbi en dansk havn. Det omfatter ligeledes amerikanernes ønske om kulturudveksling.

Advarer mod naivitet

Alle tre politikere er enige i, at der kan være klare gevinster for Grønland, når USA tilbyder engelskundervisning i Nuuk, mulighed for at studere på amerikanske universiteter, kulturudveksling og stærkere handelsforbindelser. Man skal blot ikke tro, at det handler om en nyfunden kærlighed til Grønland og den grønlandske befolkning.

- Jeg er overbevist om, at uanset hvilket land du er, så gør du de ting du du gør for at varetage dine egne interesser. På samme måde, som når Grønland siger, vi vil gerne have et tættere samarbejde med USA på grund af mulighederne for handel, siger Aki-Mathilda Høegh-Dam (S).

Lige nu er interessen for at spille en større rolle i Grønland primært af politisk karakter, lyder vurderingen; men på længere sigt kan det meget nemt ændre sig.

- Vi må ikke være naive med hensyn til, hvad USA's interesser i Grønland er. Det kan meget vel handle om en øget militær tilstedeværelse, mener Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Karsten Hønge (SF) er endnu tydliger i dette spørgsmål.

- Det handler udelukkende om kolde magtinteresser, når man kigger på det sikkerhedspolitiske og storpolitiske. I Arktis er der kun en ting på spil og det er magt.

- USA har et ønske om at præparere både den grønlandske og den danske offentlighed, sådan at de på et senere tidspunkt kan slippe igennem med at få øget militær tilstedeværelse i Grønland, siger han.

Behov for debat

USA's ønsker kan handle om en opgradering af Pituffik, men Pentagon leder ligeledes efter en placering for en flådebase i Arktis. Hvorvidt Grønland er i spil til sidstnævnte, er der endnu ingen oplysninger om.

- Vi må tage en debat om, hvilken sikkerheds- og forsvarspolitik vi ønsker i Grønland. Både den russiske oprustning i Arktis, den øgede kinesiske aktivitet og USA's ønske om at styrke sit forsvar er reelle problemstillinger som vi må forholde os til, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA).

- Det vi skal sikre os er, at vi skaber en win-win situation og ikke en win-lose situation for Grønland, siger Aki-Matilda Høegh-Dam (S).