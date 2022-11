Vurdering fra Aaja: Forhandlinger vil formentlig vare en måneds tid endnu

Thomas Munk Veirum Torsdag, 10. november 2022 - 11:50

Forhandlingerne om en ny dansk regering er rykket fra statsministerens embedsbolig Marienborg og til statsministeriet på Christiansborg. Torsdag har kongelig undersøger Mette Frederiksen (Soc.) taget hul på forhandlinger om økonomi, hvor de i begyndelsen af ugen drejede sig om sundhed.

Det nyligt genvalgte medlem af Folketinget fra Grønland Aaja Chemnitz (IA) fortæller, at hun ikke er del af de aktuelle drøftelser om interne danske forhold men forventer at komme til nye møder med Mette Frederiksen i næste uge:

- Vi er stadig med i forhandlingerne og bliver indkaldt på et senere tidspunkt, siger hun til Sermitsiaq.AG.

I forhold til hvornår en ny dansk regering kan være dannet, har Aaja Chemnitz følgende bud:

Regner med at blive inddraget

- Jeg tror ikke, det er til nytår eller til jul, som der også bliver talt om på Christiansborg. Jeg tror, det kommer til at tage nogle uger endnu. En måned er et godt bud.

- Det kunne det godt tage, for lige nu er der behov for at have de her forhandlinger på kryds og tværs for at finde hinanden i nogen af de centrale spørgsmål, og så regner jeg selvfølgelig med, at vi bliver inddraget, siger Aaja Chemnitz.

Mette Frederiksen forsøger at danne en regering hen over den politiske midte i Danmark, og siger torsdag til Ritzau, at hun gør, hvad hun kan:

- Nu er jeg udpeget som kongelig undersøger og gør alt, hvad jeg kan, for at der kan dannes en regering.

Positive tilbagemeldinger på krav

- Men det tager jo den tid, det tager. Det er partier, der ikke plejer at sidde ved det samme bord, når vi taler regeringsdannelser. Det er ikke noget, man bare gør fra den ene dag til den anden, siger Frederiksen ifølge Ritzau.

Aaja Chemnitz har under forhandlingerne afleveret ti krav til Mette Frederiksen, som IA ønsker gennemført for at støtte en kommende regering.

Spørgsmål: Har du fået nogen reaktion på de ti krav, som du har haft med til statsministeren?

- Ja, jeg får positive tilbagemeldinger, når vi er i dialog med Socialdemokratiet om, at man kigger på dem og ser hvad der kan lade sig gøre, så jeg oplever en ret stor lydhørhed fra Socialdemokratiet.

Vil ikke støtte ren blå regering

- Det glæder mig rigtig meget, for det er dem, der er kongelig undersøger og også dem der har mulighed for, uanset hvilken konstellation eller regering det bliver, at være med til at sikre, at kravene kan blive en realitet bagefter, siger Aaja Chemnitz.

Politikeren har ikke lagt skjul på, at hun også holder møder med andre partier end Socialdemokratiet. Her understreger Aaja Chemnitz, at hun på trods af møderne ikke kommer til at støtte en ren blå regering:

- Jeg synes, det er vigtigt for det første at understrege, at jeg kommer ikke til at pege på en ren blå regering, fordi jeg kan ikke se IA's værdier afspejlet i DF, DD eller Nye Borgerlige på den yderste højrefløj, siger hun.

Med sit ene mandat kunne hun sikre flertal for en blå regering i samarbejde med Lars Løkke Rasmussens parti Moderaterne, men det kommer altså ikke til at ske ifølge Aaja Chemnitz. Lige nu er det umuligt at sige, hvor regeringskabalen ender, og hvor stor indflydelse de grønlandske mandater ender med at få:

Siumut: Ikke noget nyt

- Lige nu kan IA blive det 90. mandat, men det kan også gå alle mulige andre veje, så jeg synes, det er vigtigt, vi er åbne overfor samarbejde med flere partier, men at vi selvfølgelig også sætter os selv i spil som et mandat, der kan støtte en kommende regering.

Det andet grønlandske folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam oplyser via sin presserådgiver, at der ikke er noget nyt fra Siumuts side omkring forhandlingerne om en ny dansk regering.