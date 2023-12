Vulkanudbrud udvikler sig heldigt

Ritzaus Bureau Tirsdag, 19. december 2023 - 13:59

Islændingene er heldige med placeringen af vulkanudbruddet.

Det siger den islandske minister for infrastruktur Sigurður Ingi Jóhannsson til det islandske medie RÚV.

- Jeg synes, det er meget svært at sige noget, når naturen er involveret, men som det ser ud til at tegne sig, ser vi ud til at have været ret heldige med placeringen og udviklingen af udbruddet. Vi håber, det vil fortsætte, siger han.

Han bakkes op af Rikke Pedersen, der er leder af Nordisk Vulkanoligisk Center i Reykjavik.

- Det er nok det mest optimale, vi kunne ønske os i forhold til at beskytte både infrastruktur og byen tæt på, siger hun.

Men det er for tidligt at sige, hvordan udviklingen den kommende tid vil være, mener Rikke Pedersen.

Området lukket af

Området er lukket af, så man ikke kan komme derud, og fra Islands Metrologiske Institut overvåger man jordskælvsaktiviteten i området.

Men netop fordi udbruddet har været ventet, har alle myndigheder været godt forberedt, forklarer den danske vulkanolog.

- Vi har jo fulgt med, og 4000 mennesker har været evakueret i over en måned, så det har ikke været for sjov, siger hun.

- Men ethvert udbrud kommer lidt som en overraskelse, og der kommer altid nogle overraskelser med et udbrud, fortsætter Rikke Pedersen.

Fiskeribyen Grindavík, som ligger lidt syd for der, hvor vulkanen er gået i udbrud, blev allerede evakueret, efter at den første mistænkelige seismiske aktivitet begyndte at vise sig.

Kraftværk overvåges

Man overvåger også et kraftværk i nærheden, hvor der er blevet sat diger op for at beskytte det, fortæller Rikke Pedersen.

Mens vulkanudbruddet i Island giver forsinkelser på flyrejser til og fra hovedstaden Reykjavik tirsdag, ser det til gengæld ikke ud til at få større konsekvenser for flytrafikken generelt.

I modsætning til udbruddet fra en vulkan under den islandske gletsjer Eyjafjallajökull, der medførte en askesky, som lammede store dele af den europæiske flytrafik i foråret 2010, giver mandagens udbrud på Reykjanes ikke nogen risiko for en ny askesky.

Der skydes aske op i luften, når der ligger is ovenpå, som så smelter ved et udbrud, hvorefter vandet løber ned i vulkanen. Det kan give en askesky, forklarer Steen Hermansen, som er vagthavende meteorolog hos DMI.

Dermed skulle der altså ikke være nogen risiko for, at eventuelle julerejser skulle være i fare.