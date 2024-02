Vulkanramt by: Staten vil opkøbe boliger

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 15. februar 2024 - 09:32

Grindavík -borgerne har siden november været udfordret med vulkan- og lavaudbrud, der blandt andet har medført evakueringer og beskadigede huse.

Den islandske regering vil nu, ifølge det islandske medie Iceland Review, tilbyde at købe boligejerne fri og overtage deres realkreditlån. Omkostningerne for den islandske stat er anslået til at kunne løbe op i tre milliarder kroner.

Ansøgningsfrist

Under et kabinetsmøde fredag blev et lovforslag om købsmuligheden aftalt og lagt ud til høring.

Det er planen at etablere et ejendomsselskab, der skal stå for køb og forvaltning af de ejendomme, som boligejere i Grindavík ønsker at sælge. Det oplyses desuden, at de 3.800 borgere i Grindavík har indtil den 1. juli til at ansøge om at få solgt deres hus.