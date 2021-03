Vulkan-udbrud lurer i Island

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 06. marts 2021 - 14:29

I regionen Reykjanes har der været usædvanligt mange større og mindre jordskælv ved vulkanen Keilir, oplyser Islands meteorologiske institut ifølge rejsemagasinet standby.dk.

Myndighederne har hævet faren for et vulkan-udbrud til niveauet orange, som er det næsthøjeste varslingsniveau.

Icelandair tager alle forholdsregler

Flyselskabet Icelandair tager situationen alvorlig og oplyser, at selskabet tager alle forholdsregler for at beskytte dets passagerer og medarbejdere. Utrygge passagerer, der allerede har bestilt en flyrejse, har mulighed for at få ombooket deres billet, meddeles det.

En islandsk vulkan-ekspert oplyser ifølge standby.dk, der citerer det amerikanske nyhedsmedie CNN, at et de seneste beregninger tyder på, at flytrafikken i Keflavik International Airport ikke forventes at blive berørt. Derimod kan vejen mellem lufthavnen og øens hovedstad Reykjavik tage skade.