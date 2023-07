Vulkan er i udbrud nær Islands hovedstad

Ritzaus Bureau Mandag, 10. juli 2023 - 17:03

En vulkan er mandag eftermiddag lokal tid gået i udbrud nær Islands hovedstad, Reykjavik.

Det meddeler islandske meteorologer ifølge flere medier.

- I øjeblikket er det et meget lille udbrud, siger Matthew Roberts fra Islands Meteorologiske Institut til Reuters.

Avisen The Reykjavik Grapevine skriver, at udbruddet begyndte klokken 16.40 lokal tid. Det er klokken 14.40 grønlandsk tid.

Der stiger røg op fra vulkanen, der ligger i området Litli-Hrútur på Reykjanes-halvøen cirka 30 kilometer sydvest for Reykjavik.

Video delt på sociale medier

Røgen driver ifølge meteorologerne i nordvestlig retning.

Der kan angiveligt mærkes rystelser i jorden, og der er stærk varme under jordoverfladen, skriver avisen.

En video taget med drone, som Institut for Vulkanologi på Reykjavik University har delt på Facebook, viser brændende lava i området.

Mandag er der registreret et jordskælv i Reykjavik-området, der har en beregnet størrelse på 5,1. Det fremgår af en oversigt fra USA's geologiske undersøgelser, USGS.

Det er tredje gang i løbet af to år, at der er kommet lava ud i dette område, oplyser Islands Meteorologiske Institut ifølge AFP.

Kan komme på tværs af flytrafikken

Island oplevede i april 2010 et vulkanudbrud, der lammede store dele af flytrafikken i Europa, da vulkanen sendte askeskyer flere kilometer op i luften over et meget stort område.

Det førte til aflysning af titusindvis af flyafgange.

Der er endnu ikke nogen meldinger fra Island om, hvorvidt mandagens udbrud kan få konsekvenser for flytrafikken.

Men to tidligere udbrud i samme område i 2021 og 2022 udviklede sig ikke til at udgøre nogen større fare, heller ikke for flytrafikken, skriver AFP.