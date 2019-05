Vuggestuer: Først pladsgaranti om fire år

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 20. maj 2019 - 14:59

I en orientering til økonomiudvalget fra Forvaltningen for Børn og Skole erkender direktør Helene Broberg Berthelsen, at det ikke er muligt at yde pladsgaranti, når nybagte forældre efter endt barselsperiode ønsker at få passet deres barn i en vuggestue.

Problemstillingen er velkendt, og kommunen udfordres især af det stigende antal familier, der vælger at bosætte sig i Nuuk.

Langt flere børn

I 2030 forventer man, at byen vil have mellem 1977 og 2754 børn, i alderen 0 til 6 år i modsætning til i dag, hvor antallet er 1674.

Det sætter børnepasningen under pres, og forvaltningen mener, at der er brug for minimum 10 nye integrerede institutioner og op mod 15 nye integrerede daginstitutioner, hvis man skal leve op til politikernes krav om at yde pladsgaranti. I samme regnestykke forventes seks eksisterende institutioner at skulle saneres eller lukkes.

20 fødsler om måneden

Ventelisten til en vuggestueplads er som en elastik i løbet af et år. Ved udgangen af 2019 forventer man at fire vuggestuebørn står på en venteliste. Men i løbet af året og med 20 fødsler om måneden lander man typisk med en venteliste på cirka 74 børn, når det står værst til.

Følgende institutioner skal saneres eller lukkes:

Vuggestuen Amaat – 35 pladser

Vuggestuen Ajaaja – 35 pladser

Børnehaven Ernutaq – 35 pladsser

Børnehaven Sisi – 30 pladser

Børnehaven Najaaraq – 45 pladser

Institutionen Ungaaq – 72 pladser

Byudviklingsselskabet Nuuk City Development har følgende planer, når det gælder byggeri af integrerede daginstitutioner:

A: Primo 2022 – 8 stuer – 120 børn

B: Primo 2022 – 6 stuer – 88 børn

C: Medio 2023 – 6 stuer – 88 børn

D: Medio 2023 – 6 stuer – 88 børn

E: Primo 2024 – 6 stuer – 88 børn

F: Primo 2024 – 6 stuer – 88 børn

Forvaltningen peger på, at en løsning kan være at bygge midlertidige bygninger, men forvaltningen er langt fra varm på den løsning.

Risiko

- I forhold til denne løsning, er det dog ikke sikkert at løsningen vil være billigere end at bygge en stationær og blivende bygning. Udover bygningen skal den midlertidige institution også tilføres udearealer med legefaciliteter, og derover er der en risiko for, at de midlertidige bygninger bliver permanente, skriver forvaltningsdirektør Helene Broberg Berthelsen i orienteringen til politikerne.

Hun forventer, at man om fire år kan yde pladsgaranti, men det pointeres også, at vurderingen bygger på en række skøn og fremskrivninger, der medfører en vis usikkerhed.

Personalemangel

Forvaltningschefen berører kun ganske lidt udfordringen med at rekruttere det nødvendige personale. Specielt i Nuuk er der en udfordring i forhold til at besætte nok social- og barnemedhjælperstillinger, oplyses det.

Økonomiudvalget får orienteringen præsenteret på udvalgsmødet, der starter klokken 14.00 i dag.