Vrede over afgifter: Nok er nok

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 19. november 2019 - 09:33

Det bliver den almindelige borger, der nyder slik, vin, øl og cigaretter, som skal sikre, at Finansloven for 2020 kommer i plus. Det har skabt stor utilfredshed og en demonstration mod afgiftsforhøjelserne vil blive gennemført i morgen onsdag klokken 16.30 i Nuuk.

Under et døgn efter at Paninnguaq Falck-Petersen, Avaaraq Olsen og Pipaluk Lynge Rasmussen anmeldte planen om at gennemføre en demonstration har mere end 500 personer på Facebook tilkendegivet, at de vil deltage i demonstrationen.

Hovsa-løsning

- De ændrede loven fra den ene dag til den anden da det gjaldt alkohol og hovsa løsning på finansloven, uden at ændre forholdene for de ældre og børn. Det er SLUT med en hovsa regering! Vi laver en demonstration. De lovede guld og grønne skove!, skriver de tre arrangører bag demonstrationen.

De oplyser, at demonstrationen er godkendt af politiet og håber, at begivenheden bliver gennemført på en ordentlig måde, uanset hvor frustrerende de nye afgifter er.

Demonstrationen starter ved Amisut på gågaden, og herefter bevæge sig ned til Selvstyret i Nuuks bymidte.

Læs om demonstrationen her på Facebook.