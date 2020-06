Vores sprog er min indre flamme

Redaktionen Mandag, 15. juni 2020 - 15:03

38-årige Katti Frederiksen leder af Grønlands Sprogsekretariat, og derudover driver hun forlaget Iperaq, der især udgiver grønlandsksprogede børnebøger. I 2018 åbnede hun Kattis Shop Café, og derudover løber maraton i sin fritid. På hjemmefronten er hun enlig mor til tre. Katti har overskud for at have kræfter til det hele, og man kan ikke lade være med at være lidt nysgerrig på, hvordan hun kan have tid til det hele?

- Mine forældre arbejdede utroligt meget allerede fra de var unge, og deres ambitioner og selvtillid var meget høj. De var meget målrettede typer. Derfor er det bare naturligt for mig at være målrettet som person. Jeg føler, at det, jeg har fået fra mine forældre, er det der lyser i min sjæl og giver styrke i mit liv, siger Katti Frederiksen.

Ville have flere børnebøger på grønlandsk

Katti udgav sin første bog i 2006, og efterfølgende åbnede hun forlaget Iperaq.com, som til at starte med udgav børnebøger på grønlandsk – oversat fra andre sprog.

- Jeg gjorde det, for jeg efter selv at have fået børn indså, hvor begrænset udvalget af grønlandsksprogede børnebøger er, siger Katti, der senere hen udvidede Iperaq til også at udgive bøger for voksne. Hun har for eksempel udgivet de populære selvhjælpskort Eqqarsaatit ajunngitsut. Cafeen Katti’s Shop Café åbnede i 2018.

- Jeg har altid drømt om at åbne en café, som sælger sund og anderledes mad. Jeg savnede selv sådan en café i Grønland, så jeg kunne bare ikke lade være at åbne den, forklarer Katti. Hun forklarer, at hele hendes omgangskreds og familie har givet en hånd med.

- På den måde får jeg styrke. Vi grønlændere er gode til at støtte hinanden, siger hun.

