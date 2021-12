Vores mand i Kina

Redaktion Onsdag, 15. december 2021 - 17:00

Det grønlandske flag er hejst, og vejrer nu side om side med det færøske flag og Dannebrog på den danske ambassade i Beijing, Kina. Det skriver avisen AG.

Én af Grønlands Selvstyres diplomater, Jacob Isbosethsen, er blevet udsendt fra Reykjavik til Beijing, hvor han har fået til opgave at opbygge en repræsentation i »riget i midten« helt fra bunden. En opgave han også fuldførte, da han blev repræsentationschef i Reykjavik i 2018.

- Det er meget specielt at starte en repræsentation op helt fra bunden, og det er nok nærmere tilfældigheder som har gjort, at jeg har fået mulighed for at være med til at opbygge en ny, siger Jacob Isbosethsen, som ser frem til sine diplomatiske opgaver.

- Naalakkersuisut har vurderet, at der er et stort behov og potentiale i, at Grønland får en permanent og langsigtet tilstedeværelse i Østasien. Repræsentation i Beijing skal tjene Grønland ved at arbejde for at fremme de økonomiske, handelsmæssige og kulturelle forbindelser i Asien. Særligt til Kina, men i øvrigt også til Japan og Sydkorea. Vi skal have en direkte og daglig dialog med myndigheder og aktører. Men helt konkret, så er Kina et yderst vigtigt eksportmarked for vores fiskeriprodukter, så det er vigtigt at vi er til stede og har direkte kontakt med myndighederne, når der er behov og påkræves, fortæller Jacob Isbosethsen til avisen AG.

Læs hele artiklen i ugens AG, som du kan købe herunder: