Vores egen kulturarv

Redaktionen Torsdag, 04. august 2022 - 10:11

Der skal ikke fra trommedanser Leif Saandvig Immanuelsen blandes politik ind i kirkelige handler – og som sådan ønsker han heller ikke selv at tolke tråde fra Markus E. Olsen, der på Grønlands nationaldag gav plads til, at en trommedanser kunne optræde som en del af sin prædiken foran menigheden. Handlingen medførte, at præst Markus E. Olsen pt. er suspenderet fra præstegældet.

Det skriver avisen AG.

Og det er helt som det skal være, mener Leif Saandvig Immanuelsen, der har et ambivalent forhold til den kirke, der i Grønland. Hans hustru læser teologi og at han selv har været valgt ind i menighedsrådet i Nuuk. Desuden er han døbt, konfirmeret og gift ind i kirken.

- Jeg overvejer mit medlemskab af kirken, men det har faktisk intet at gøre med den sag, der kører om den suspenderede præst. Men mine tanker om den kirke, vi har Grønland, er, at den er importeret og passer ikke ind i den grønlandske kultur. Og med det mener jeg, at vores kultur er ældre end kirken. Vi har brugt trommen i 5000 år, og det har altid fascineret mig, forklarer Leif Saandvig Immanuelsen, der i dag praktiserer trommedans og er healer.

Læs mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: