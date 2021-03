Volvo indgår samarbejde med Nuuk-virksomhed

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 24. marts 2021 - 16:58

Volvo Entreprenørmaskiner vil udvikle det grønlandske marked og har indgået forhandleraftale med Usisaat Auto Service.

Ansvarlig for Volvo Entreprenørmaskiner i Danmark, Direktør Jens Ejsing glæder sig over aftalen:

- Volvo Entreprenørmaskiner har længe manglet en autoriseret servicepartner og forhandler i Grønland. Det er der nu rådet bod på, og vi ser meget frem til et godt og konstruktivt samarbejde.

Han erkender at det ikke er størrelsen af det grønlandske marked der er interessant.

- Grønland er jo ikke et kæmpemarked. Der er vel et totalmarked for entreprenørmaskiner i Grønland på omkring 100 maskiner om året. Men det er et svært tilgængeligt område, og for os er det rigtigt vigtigt at være til stede med hurtig service, og det gør vi så på denne måde, siger Jens Ejsing.

Også direktør for Usisaat, Minik Dan Gerstrøm glæder sig over den nye status som autoriseret Volvo Servicepartner og forhandler:

- Fremover kan alle kunder, der kører Volvo entreprenørmaskiner i Grønland nu få autoriseret service hos Usisaat Auto Service. Ud over servicedelen vil vi også kunne tilbyde salg af nye Volvo entreprenørmaskiner. Vi er også klar til at yde service til de grønlandske infrastrukturprojekter og miner, siger han.

Usisaat Auto Service i Nuuk har drevet autoværksted med reparation af både person-, last og varebiler igennem de sidste 16 år, samt landsdækkende spedition- og flytteservice.