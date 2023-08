Voldssag er endt med drabstiltale

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 15. august 2023 - 11:44

Manddrab, vold, og flere forhold for hashbesiddelse, deriblandt med henblik på at sælge videre.

Det er et par af de forhold som en mand er tiltalt for, og skal for retten i Sermersooq Kredsret i dagene 21.-23. august.

Manden er tiltalt for at have forvoldt et andet menneske døden, efter han havde udøvet grov vold mod ofret i juli 2022. Ofret døde otte måneder efter voldsepisoden, hvor den tiltalte havde udøvet vold i form af knytnæver i hovedet, og trampet på vedkommendes hoved adskillige gange. Ofret kom aldrig til bevidsthed igen efter voldsepisoden.

Anklagemyndigheden kræver sammenlagt otte års ubetinget anbringelse i anstalten for drabet og for flere andre forhold.

Hash, vold og trusler

Manden er endvidere tiltalt for 19 andre forhold. Deriblandt besiddelse af hash med blandt andet det formål at sælge videre, og besiddelse af hash under varetægtsfængslingen.

Han har endvidere udøvet vold mod personer ad to omgange og er sigtet for krænkelse af offentlige myndighed, da han flere gange har fremkommet trusler om vold mod betjente.

Blandt de mange forhold, som Sermersooq Kredsret skal tage stilling til fra mandag er der også flere tilfælde af tyveri af køretøj, som den tiltalte har kørt i påvirket tilstand uden kørekort. Den ene gang endte tyveriet i en ulykke i med et køretøj i tunnelen i Nuuk.

Anklagemyndigheden kræver fratagelse af kørselsretten og fremsætter et erstatningskrav fra et forsikringsselskab i forhold til den bil, der forulykkede.