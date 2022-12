Voldsom forandring: Havoverflade er blevet 10 grader varmere siden 1982

Thomas Munk Veirum Onsdag, 28. december 2022 - 11:01

Det har længe været omdiskuteret, i hvor høj grad klimaforandringerne påvirker Arktis, og nu er der ny viden på området, skriver DMI.

Ifølge instituttet viser et nyt studie for første gang udviklingen i temperaturerne over en 40 års periode på overfladen i hele området nord for 58. breddegrad.

Og resultaterne er opsigtsvækkende, da de sætter en tyk streg under teorien om, at klimaforandringerne i langt højere grad sætter ind i Arktis:

Hav- og havisoverflade temperatur steget

- Den kombinerede temperatur for hav- og havisens overflade i Arktis er steget med omkring 4,5 °C i perioden 1982-2021 – voldsomst i det nordøstlige Barentshav øst for Svalbard, hvor overfladen er blevet 10 °C varmere, skriver DMI.

LÆS OGSÅ: Klimaforandringer tvinger arktiske hvaler mod nord

De nye data er samlet ved Nationalt Center for Klimaforskning, NCKF, ved DMI og er baseret på observationer fra satellitter.

Et studie fra i sommer konkluderede ifølge DMI, at temperaturen var steget med 3 grader i Arktis siden 1979, men det er altså endnu mere:

Overgår tidligere vurdering

- Med det nye studie, NCKF har udgivet, viser det sig, at der er endnu højere temperaturstigninger. At temperaturen af havet og havisens overflade er blevet 4,5 °C varmere siden 1982. Den store mængde information fra satellitterne åbner desuden for en ny indsigt store regionale forskelle, skriver DMI.

Ph.d. Pia Nielsen-Englyst har arbejdet på projektet, som er forankret med et ben i både DMI og DTU, og hun kalder det 'en videnskabelig triumf', at man nu kan supplere de undersøgelser, der sporadisk dækker nogle af områderne i Arktis, med fakta for hele regionen:

- Nu kan vores kolleger i hele verden kaste sig ned i denne syndflod af data for at blive klogere på samspillet mellem is og hav og de forandringer, der allerede er indtruffet, siger Pia Nielsen-Englyst ifølge DMI.