Voldgiftssag kan fordyre nye projekter

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 05. december 2023 - 11:45

Voldgiftssagen, som det australske mineselskab Energy Transition Minerals har anlagt med krav om et erstatningsbeløb på næsten 80 milliarder kroner, kan få økonomiske konsekvenser for andre erhvervsprojekter i Grønland.

- Sagen kan få betydning for fremtidige erhvervsprojekter, da det er en usikkerhedsfaktor knyttet til mulighed for ændringer i regler med mere, fastslår professor Torben M. Andersen, der er formand for Økonomisk Råd, overfor Sermitsiaq.AG.

Han forklarer, at der i store projekter med betydelige investeringsbehov ”er usikkerheden en væsentlig faktor, da der typisk er tale om projekter med en lang tidshorisont”.

Risikopræmie

- Øget usikkerhed kan så enten betyde, at investorer helt afstår, eller at der vil være en ekstra risikopræmie knyttet til finansieringen, vurderer Torben M. Andersen.

Det er således ikke alene råstofområdet, som kan blive påvirket af voldgiftssagen. Eksempelvis kan de store vandkraftprojekter, der kræver milliardinvesteringer, risikere at blive langt dyrere, fordi långivere vil have langt højere renter for deres investering.