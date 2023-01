Vold, trusler og ildspåsættelse: Mand idømmes forvaring på ubestemt tid

Anders Rytoft Onsdag, 18. januar 2023 - 17:41

Kredsretten i Qaasuitsup har tirsdag idømt en 33-årig mand forvaring på ubestemt tid.

Det sker efter, at manden nytårsdag i 2022 begik grov vold mod sin far. Herefter satte han ild til farens hus i Qaanaaq, hvor faren og en kvindelig bekendt ifølge anklagemyndighedens opfattelse befandt sig. Ved politiets ankomst havde faren og kvinden søgt tilflugt hos en nabo.

Den 33-årige mand, der blev anholdt på stedet, blev senere tiltalt for grov vold, ildspåsættelse, for at have bragt faren og kvindens liv i fare og for at true politiet under anholdelsen. Derudover blev han tiltalt for syv andre tilfælde af vold, trusler og tyveri, som han havde begået i året op til anholdelsen.

Grønlands Politi oplyser i en pressemeddelelse, at den 33-årige mand under retssagen erkendte, at han havde udsat faren for vold og for at have sat ild til huset. Han nægtede dog at have bragt nogens liv i fare, da personerne efter hans opfattelse var ude af huset.

Den 33-årige mand er blevet fundet skyldig i ildspåsættelse, to voldsforhold, flere trusler og tyveri. Manden er dog blevet frikendt for ét trusselsforhold og for at have bragt andres liv i fare ved ildspåsættelsen.

Anket en del af skyldsspørgsmålet

Kredsretten har lagt særlig vægt på, at den 33-årige mand flere gange har været dømt for vold og trusler. Senest i 2019 hvor han blev idømt anstaltsanbringelse for grov vold.

- Mandens adfærd går gang på gang ud over hans omgivelser, og her kunne det nemt være endt i det værst tænkelige scenarie, hvis de to personer var brændt inde i huset. Hans handlinger er kun eskaleret med tiden, og derfor er jeg også meget tilfreds med, at retten nu har dømt ham for forvaring på ubestemt tid.

Sådan lyder det fra anklagerfuldmægtig Cecilie Stürup.

Anklagemyndigheden argumenterede for, at den tiltalte skulle dømmes for at have bragt faren og den kvindelige bekendts liv i fare, hvilket kredsretten dog ikke fandt bevist.

Derfor har anklagemyndigheden anket den del af skyldsspørgsmålet til Grønlands Landsret.

Det fortæller Cecilie Stürup:

- Det er vores opfattelse, at der foruden den 33-årige mand befandt sig to andre personer i huset, da han satte ild til det. Derfor mener vi også, at tiltalte skal dømmes for at have udsat dem for fare, og derfor anker vi denne del af skyldsspørgsmålet til landsretten.

Forsvaret ankede dommen til frifindelse på stedet.