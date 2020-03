Vold i hjemmet eskalerer under corona-krisen

Merete Lindstrøm Tirsdag, 24. marts 2020 - 15:32

I sidste uge meldte Danmark om dobbelt så mange henvendelser på landets krisecentre end normalt, efter at corona-situationen har udviklet sig. Forklaringen lyder, at volden stiger i tilspidsede situationer. Og tilspidsede situationer bliver der flere af, når familier bruger de fleste af døgnets 24 timer sammen indenfor hjemmets fire vægge. Det er også den oplevelse, man har på krisecentret i Nuuk.

- Når folk er tvunget til at være sammen med børnene derhjemme hele tiden, så begynder stressniveauet at stige, siger direktør i Forvaltning for Børn og Familie, Martha Lund Olsen, til Sermitsiaq.AG

Ikke overrasket over udviklingen

- Det er bekymrende, at der er sket så stor en vækst i antallet af henvendelser til krisecentret under en uge efter, at borgerne er blevet bedt om at holde sig hjemme. Vi frygter, at situationen vil udvikle sig yderligere i de kommende uger, siger hun.

Men det øgede antal henvendelser kommer ikke bag på kommunen, fordi de har fulgt med i udviklingen i de andre nordiske lande, forklarer direktøren.

- Vi var forberedt på, at det kunne ske. Vi har derfor sonderet terrænet for muligheder til at udvide kapaciteten, siger hun.

Corona-situationen begrænser pladser

Udover et øget antal henvendelser, så betyder faren for smittespredning også, at man er nødt til at begrænse antal personer på hvert værelse, og det mindsker kapaciteten.

Har du brug for hjælp Kvinder der ønsker at overnatte i krisecentret, skal stadig henvende sig på den sædvanlige adresse: C.P. Holbøllsvej 8. Krisecentrets vagttelefonnummer er: 55 46 47

Lige nu er der ti pladser til rådighed på krisecentret, og de er alle optaget.

Det er usædvanligt, at der kommer så mange henvendelser på hverdage. Normalt oplever krisecenteret kun så stor søgning i weekenderne. Der er ifølge direktøren ikke nogen umiddelbar ende på den nuværende situation i sigte, derfor har Forvaltning for Børn og Familie i går valgt at udvide kapaciteten ved at leje ekstra lokaler på en anden adresse i byen.

- Vi har lejet et sted, hvor der er plads til seks kvinder mere, og vi er klar til at udvide yderligere, hvis det bliver nødvendigt, siger direktøren.