VM: - Den største af alle mine drømme

Torsdag, 23. november 2023

- Jeg har altid elsket at spille håndbold. Jeg elsker holdspillet. Jeg elsker at score en hel masse mål, fortæller Lykke Frank Hansen, da Sermitsiaq.AG tirsdag aften er i Fredericia og overværer noget af den sidste træning i Lykkes klub Fredericia HK, inden hun slutter sig til landsholdet.

35-årige Lykke Frank Hansen er landsholdets mest erfarne spiller, og har prøvet en hel del i sit efterhånden lange håndboldliv.

Det hele begyndte i GSS

- Jeg begyndte som 10-årig, fortæller Lykke Frank Hansen og ser tilbage på en karriere med blandt andet ni guldmedaljer med GSS som senior ved grønlandsmesterskaberne. Mange landskampe. Tilknyttet Fredericia HK i to omgange. Næsten tre sæsoner på liganiveau i Nykøbing Falster Håndboldklub.

- Efter Nykøbing holdt jeg en pause fra håndbolden, hvorfor jeg ikke var med ved kvalifikationsstævnet i Nuuk, hvor Grønland spillede sig til VM.

- Jeg har det fint i Fredericia, og har det godt med min træner Mia Nygaard Hansen, som altid har troet på mig. Det var som at komme hjem, da jeg før sæsonen begyndte at træne i Fredericia. Sidst jeg var her, spillede jeg sammen med Mia, fortæller Lykke Frank Hansen.

Fredericia HK spiller i den danske 1. division. Rykkede op fra 2. division efter sidste sæson. Og har som mange andre oprykkerklubber haft det lidt svært.

Lykke Frank Hansen spiller venstre back.

Det bliver stort

Lykke Frank Hansen er helt klar over, at der venter nogle meget vanskelige og hårde kampe ved VM. Ikke mindst åbningskampen den 29. november mod de norske verdensstjerner foran 5000 tilskuere i den store DNB Arena i Stavanger bliver en hård omgang. Inden Grønlands kamp spiller Østrig og Sydkorea.

Er man håndboldinteresseret ved man, hvad de norske jenter kan. De tre Esbjerg spillere Nora Mørk, Henny Reistad og Kristine Breistøl for eksempel. De er alle tre blandt de allerbedste spillere i verden.

I Grønlands pulje er Sydkorea og Østrig de to andre nationer. To hold som Grønland også var i indledende pulje med i 2001, da holdet første gang var med til VM.

Lykke Frank Hansen er ikke i tvivl:

- Det bliver stort. Vi skal nyde kampene, og vi skal være stolte af, at Grønland igen er med ved VM, og ikke mindst skal vi som et lille folk i et stort land, der er meget glade for håndbold være stolte over, at vi får vist vores flag frem, er nogle af de ord, som Lykke med glæde i stemmen får sagt.

Den største af alle drømme

- Jeg har haft mange håndbolddrømme, som er gået i opfyldelse, og nu går den største af alle mine drømme i opfyldelse. Det er det vi har kæmpet for ved mange kvalifikationsstævner.

- Østrig og Sydkorea ved jeg ikke så meget om, men jeg ved, at de også er gode. Jeg har aldrig været så god til at se håndbold i fjernsynet, slutter en meget smilende Lykke Frank Hansen.

Verdensmesterskaberne spilles i otte puljer med fire hold i hver og afvikles i Norge, Sverige og Danmark.

De tre bedste i hver af de otte puljer går videre til hovedrunden. De otte tabere fortsætter til President’s Cup.

Bookmakernes favorit til at vinde VM er Norge. På de efterfølgende pladser kommer Frankrig, Danmark og Holland.