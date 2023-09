VM: TAAK lander 180 billetter særskilt til Grønland

Kassaaluk Kristensen Fredag, 29. september 2023 - 13:51

Tager du turen til Stavanger i Norge for at se kampene mellem Grønland, Norge, Østrig og Korea i slutningen af november? Så er der mulighed for at sidde sammen med andre grønlændere på tilskuerpladserne, efter TAAK har forhandlet sig frem til 180 tilskuerpladser særskilt til grønlandsk publikum i hver af de tre kampe i den indeledende runde.

Billetsalget er åbnet, efter lange forhandlinger mellem Grønlands håndboldforbund og International Handball Federation, IHF.

Grønlands damelandshold i håndbold skal spille i dagene 29. november, 1. december og 3. december.

Grønland skali den ene kamp spille åbningskampen, som er mod de forsvarende verdensmestre Norge den 29. november.

Flere kan komme til

- TAAK har endeligt fået tilkendt gruppepladser for de grønlandske tilskuere. Vi ville ellers gerne have flere pladser end IHF havde tildelt Grønland. Der var tildelt 180 pladser for hver kamp i de 3 indledende kampe, og IHF holdt fast i det, skriver TAAK.

Efter de første 180 billetter per kamp er udsolgt, vil der fortsat være mulighed for at købe billet til tilskuerpladserne. Her vil der være mulighed for at vælge pladser, der ikke er forudbestemt af TAAK og IHF.