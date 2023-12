VM-kval: U17 tabte i deres første kamp

Kassaaluk Kristensen Søndag, 03. december 2023 - 09:33

Grønlands ungdomspigelandshold i håndbold startede godt ud i deres første kvalifikationskamp til VM i håndbold.

Landsholdet har spillet mod Martinique i går lørdag, hvor Grønland overtog banen hurtigt inde i den første halvleg.

Kvalifikationsturneringerne foregår i Puerto Rico, hvor temperaturen måler 30 grader, hvilket de 17 landsholdsspillere skal vænne sig til. Holdet har valgt at spille i alt fire træningspas for at vænne sig til varmen under spillet.

Og det har åbenbar givet pote, hvor Grønland førte med 9-6 efter kampens første halvleg lørdag.

Fastholdt forspring

Modstanderne kæmpede sig dog op og overhalede landsholdet i starten af anden halvleg.

- Det bemærkes at U17 håndboldspillerne har til tilvænnet sig omstændighederne ret hurtigt. Deres sammenhold i løbet af denne korte tid er også markant blevet tættere og derfor også givet spillerne tættere tilknytning til hinanden. Alle spillere er fit for fight, der er måske et par stykker som har småskavanker, disse bliver der holdt godt øje med, oplyser delegationsleder Hector Lennert på TAAK's facebookside.

Pigerne kunne ikke hale ind tæt nok ind på Martiniques hurtige spillere, og har således tabt i deres første kamp under turneringen. Kampen endte 19-17 til Martinique.

I dag søndag klokken 17.00 grønlandsk tid gælder det om at møde Mexico. Her oplyser delegationslederen, at landsholdet kender lidt bedre til modstanderens taktik efter at have fulgt med i deres træninger.

Kampene kan følges live på IHF's youtube-kanal.