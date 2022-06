VM-kvalifikation: Herrelandsholdet møder USA i første kamp

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 08. juni 2022 - 14:08

Det grønlandske herrelandshold møder USA, Cuba og Mexico ved VM-kvalifikationsturneringen i håndbold.

Der skal spilles om én plads ved kvalifikationsturneringen, som afholdes i Mexico.

- Jeg vurderer, at vores chance er fifty-fifty ved mesterskaberne, siger landsholdsspiller Minik Dahl Høegh til Sermitsiaq.AG.

Første kamp mod USA

I første kamp venter USA, som blev tildelt wild card af det internationale håndboldforbund, IHF, for to år siden. Minik Dahl Høegh ser frem til kampen.

- Der er mange spillere, der spiller i Europa. Jeg kender flere, der spiller i den danske 1. division. USA har rekrutteret spillere, der har dobbelt statsborgerskab, og har franske, tyske, egyptiske, danske og svenske spillere. Det bliver spændende at spille mod dem. Selvfølgelig vil vi gerne slå dem, understreger han.

Cuba og Mexico

Han har ikke det store kendskab til de cubanske spillere.

- Men de plejer at være meget fysiske og atletiske, og jeg ved, at de ikke bruger harpiks så meget under deres træninger, hvilket medfører, at de får udfordringer med deres teknik under kampene. De mexicanske spillere er lidt fysisk mindre, men spiller hurtigere. Jeg har stor tiltro på, at vi nok skal slå dem, fremhæver han.

Gode muligheder

Det grønlandske hold er godt rustet til kvalifikationsturneringen, siger Minik Dahl Høegh.

- Vi har et godt forsvar med gode keepere. Vores niveau i angrebet er dog faldet lidt i forhold til de seneste år, men vi har et rigtigt godt hold, og jeg håber, at vi klarer den, lyder det fra Minik Dahl Høegh.

I kvalifikationsturneringen møder alle holdene hinanden først i den indledende runde, mens der er placeringskampe sidst i turneringen. Vinderen af turneringen booker billetten til verdensmesterskaberne, som afholdes både i Sverige og Polen til januar.

Her er det grønlandske kampprogram til kvalifikationsturneringen (tidspunkter er grønlandsk tid):