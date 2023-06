VM-kvalifikationer: Hele Grønland får mulighed for at se håndbold på TV

Kassaaluk Kristensen Fredag, 02. juni 2023 - 12:50

Borgere i hele landet får mulighed for at følge med live, når kvinderne kæmper om en billet til VM i håndbold, også dem som ikke har fri adgang tiul at strame på internettet. Kampene afholdes i Inussivik i Nuuk, hvor fem lande i alt skal kæmpe om en plads i verdensmesterskaberne.

TAAK og KNR har netop landet en aftale om at sende kampene på TV.

Formanden for håndboldforbundet, TAAK, Carsten Olsen, oplyser til Sermitsiaq.AG, at KNR har takket ja til at sætte Takulaa Streaming’s Youtube-link på mediets kanal 2.

- Jeg er glad for, at vi nu kan dele mesterskaberne med hele landet. Jeg er glad for, at hele kysten nu får mulighed for at følge med ved, at KNR bruger Youtube-linket til at dække håndboldkampene, siger Carsten Olsen.

Længere proces

En lokal producer, Anders Berthelsen, er blevet hentet ind til at producere og streame kampene fra mandag den 5. juni, når Grønland, Cuba, USA, Mexico og Canada skal møde hinanden. Det er det link til streaming, som også sendes via internettet, som KNR skal bruge til at vise kampene på TV, forklarer Carsten Olsen.

KNR kunne i starten af maj fortælle, at de ikke sender kampene, da opgaven er tilfaldet en medievirksomhed, men lige på falderebet er der altså landet en aftale.

I studiet vil Muusa Ostermann-Søholm og Finn Nielsen kommetere kampene, mens Arnarissoq Fleischer kommer til at være sportskommentator under kampene.