VM-kvalifikation udsættes formentlig

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 23. januar 2020 - 16:34

Det var ellers planen, at det grønlandske herrelandshold i håndbold skulle spille kvalifikationsturnering til verdensmesterskaberne i april.

Men det grønlandske håndboldforbund, Timersoqatigiit Assammik Arsartartut Kattuffiat (Taak), er blevet meddelt, at turneringen formentlig rykkes til juni. Turneringen er således ny, da kvalifikationsturneringen er kun for de caribiske og nordamerikanske lande (NACHC), og skal spilles i Mexico. Det betyder, at de stærke nationer som Argentina og Brasilien ikke deltager ved turneringen.

- Vi har allerede været forberedt på det, da det er et nyt forbund. Men vi forventer at få en afgørelse, om hvornår turneringen skal afvikles i februar, men vi går ud fra, at det skal afholdes i juni, siger konsulent hos håndboldforbundet Poul Petersen til Sermitsiaq.AG.

Da håndboldherrerne skal til kvalifikation, havde håndboldforbundet rykket dette års grønlandske mesterskaber.

- Dette års GM skal afholdes i Ilulissat fra den 18. maj frem til den 25. maj. Vi har rykket mesterskaberne for at tage hensyn til herrelandsholdet, oplyser Poul Petersen.

Kun et land kvalificerer sig til verdensmesterskaberne fra turneringen i Mexico. VM næste år skal afvikles i Egypten.