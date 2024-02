Biathon: Ukaleq klar til næste udfordringer efter VM

Jensine Berthelsen Torsdag, 15. februar 2024 - 15:09

Det har været meget udfordrende vejr i Nove Mesto, Tjekkiet, da det har regnet meget, hvilket skyllede sneen væk. Men Ukaleq Slettemark fortæller, at arrangørerne har gjort alt for at få gode løjper til VM-deltagerne.

Om sit første løb, der blev afviklet den 9. februar, fortæller Ukaleq Slettemark:

- Forholdene var svære. Det var vådt og desværre gjorde det, at der var store forskelle i løjpen. Jeg valgte nogle dårlige ski og tabte mange sekunder i hver nedoverbakke. Heldigvis ved jeg at formen er stigende. Jeg er også tilfreds med gennemføringen af løbet. Jeg skal finslibe nogle detaljer på teknikken, som er lidt anderledes når løjpen er så blødt, fortæller Ukaleq om sprintdisciplinen.

Ukaleq traf 9 af 10 blinker, hvilket er absolut godkendt skydning.

Klarede sig bedre under 15 km individuel

Tirsdag den 13. februar gjaldt det 15 km i disciplinen individuel.

Ukaleq var bedre forberedt på de udfordringer, vejret, den våde sne og regnen giver atleterne. Forud for kampstart havde hun forberedt sig på sin taktik, om sin tempo og hvordan hun skulle håndtere sin liggende skydning, for det gjaldt om at ramme plet i de fire omgange med skydning, ud af et løb på 5 runder.

Hun klarede 18 ud af 20 blinker, hvilket også påviser hendes meget professionelle niveau.

Udfordringerne som lilleputnation

Ukaleq Slettemark er selv en smule skuffet over sine resultater. Men set i lyset af, at hun er oppe imod store nationer, som har massevis af assistance, også hvad angår udvælgelse af ski og ikke mindst smøring af skiene, så det er tilpasset vejrforholdene, har hun al mulig grund til at være stolt og tage det med sig i sin videre biathlon-rejse for lilleputlandet Grønland.

Selv siger hun om sine resultater fra årets VM:

- Jeg havde forventet, jeg havde været i lidt bedre form, fordi min træning har gået rigtig godt op til. Men til trods for, at jeg er en smule skuffet over mine resultater, bliver min form bedre og bedre, så jeg ser med fortrøstning på fremtiden. Næste mål er VM i Østrig til næste år.

Med hensyn til ski og smøring, har det været svært at få en god aftale hjem forud for VM, men hun arbejder løbende på at få gode aftaler hjem forud for konkurrencer.

På trods af, at Grønland er en meget lille land i store begivenheder som VM jo er, var opbakningen til stede. Og Ukaleq Slettemark er meget glad og taknemlig for opbakningen:

- Jeg så, der var mange grønlandske og danske flag. Jeg kunne fornemme, at der er mange der heppede og fulgte med, og det var en stor fornøjelse at vinke til publikum, når jeg var i målområdet, så jeg er meget taknemlig for opbakningen.

Skal deltage i Arctic Circle Race 2024

Ukaleq Slettemark er skiskydningsatlet på verdensplan, og selvom der er en verden til forskel på skiskydning og langt klassisk konkurrence, så har hun planer i den nærmeste fremtid:

- Det bliver min første ACR og jeg bliver nok nødt til at lave lidt om på min træning, fortæller en spændt Ukaleq Slettemark overfor Sermitsiaq.AG.

Arctic Circle Race 2024 foregår i dagene mellem 22. - 24. marts i Sisimiut.