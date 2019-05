VM i badminton: De grønlandske spillere viste fighterevner

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 21. maj 2019 - 11:29

Det grønlandske badmintonlandshold spillede deres sidste kamp ved VM for blandede hold, der i disse dage spilles i Kina.

Her mødte landsholdet Kazakhstan, og her blev der spillet flere tætte kampe.

I den første kamp spillede Toke Ketwa-Driefer og Milka Brønlund mixed-double, hvor de mødte Khaitmurat Kulmatov og Oxsana Shtelle. I første sæt vandt kasakherne med 8-21. Men i det andet sæt viste de grønlandske spillere godt spil, og nappede andet sæt med 21-17. Men desværre satte deres modstandere tempo i den tredje og afgørende sæt, og vandt kampen med 8-21.

I den anden kamp spillede Jens-Frederik Nielsen single mod Dmitriy Panarin. Han tabte kampen i to sæt, 21-14, 21-14, hvor kampen varede en halv time.

Vinder efter gyserkamp

I dagens tredje kamp spillede Sara Lindskov Jacobsen mod Aisha Zhumabek i damesingle. Det første sæt var meget jævnbyrdigt, hvor den grønlandske spiller ellers havde én sætbold, men efter omspil tabte hun første sæt med 21-23. De lange dueller i førstesæt kunne mærkes i det andet sæt, hvor den kazakhiske blev træt, mens Sara Lindskov Jacobsen fortsatte sit stabile spil. Hun var ellers bagud i starten af sættet, men kom stærkt tilbage og vandt andet sæt med 21-13.

Det tredje og afgørende sæt var nervepirrende, og de helt lige helt til sidst, indtil stillingen 18-18. Sara Lindskov Jacobsen vandt de sidste tre næste dueller, og dermed vandtkampen med 21-18. Hermed sikrede hun Grønland den første sejr ved verdensmesterskaberne.

De sidste to kampe gjaldt det double både hos herrer og damer.

Ny tredjesætskamp

Frederik Elsner og Jens-Frederik Nielsen havde det svært mod Artur Niyazov og Dmitriy Panarin, hvor de aldrig rigtig kom i gang. De tabte kampen i to sæt, 21-9, 21-10.

Det sidste kamp for Grønland ved verdensmesterskaberne var damedouble, da Nina Høegh Møller og Sara Lindskov Jacobsen spillede mod Oxsana Shtelle og Aisha Zhumabek. Det startede rigtigt godt for det grønlandske makkerpar, og de vandt det første sæt med 21-12. Det andet sæt var der en meget lige kamp, hvor der stod 18-18 helt til sidst. Desværre vandt det kazakhiske par sættet med 19-21. I tredje sæt blev fejlene dyre for de grønlandske spillere, der tabte med 13-21, og tabte dermed kampen.

Badmintoneventyret er nu slut for det grønlandske landshold, hvor det blev til to nederlag. Holdet skulle have spillet mod Kenya også ved mesterskaberne, men det afriskanske hold har meldt afbud til VM. De to nederlag betøder, at Grønland ender som sidst ved VM.