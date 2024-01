VM-helte indstiller deres håndboldkarriere

Kassaaluk Kristensen Fredag, 19. januar 2024 - 09:59

To stærke profiler på kvindernes håndboldlandshold indstiller deres karriere som landsholdsspillere efter at have deltaget ved verdensmesterskaberne.

Det oplyser landstræner Anders Friis til Sermitsiaq.AG.

Det drejer sig om anfører Ivaana Holm samt Sascha Jordening Zeeb.

- Det er to markante spillere, der indstiller deres karriere. Begge har oplyst, at de vil prioritere anderledes og være mere til stede for deres familie. Jeg ved, at deres familie har vist opbakning, men jeg forstår og respekterer deres beslutning, siger Anders Friis til Sermitsiaq.AG.

Overfor Sermitsiaq.AG uddyber Ivaana Holm, at beslutningen om at træde ud af landsholdet har flere årsager.

- Hvis tingene var anderledes, så ville jeg altså ikke stoppe i landsholdet. Jeg har fuldtidsarbejde, jeg stifter familie også er jeg meget dedikeret i håndbolden. Jeg kan mærke, at jeg nogle gange handler imod mine egne, familiære værdier, da jeg også gerne vil give alt hvad jeg kan til håndbolden, siger hun og fortsætter:

Alt har en ende

-Selvfølgelig kan det lade sig gøre at være dedikeret og fokusere på sporten. Men alt har en ende, og jeg synes, at det er min tid til at indstille min karriere og give plads til den næste generation, siger Ivaana Holm.

Landstræner Anders Friis er ikke i tvivl om, at det bliver svært for landsholdet at udfylde både Ivaana Holms og Sascha Jordening Zeebs plads på banen. Han påpeger dog, at håndbolden handler om samspil og samarbejde, og at spillere er indstillingsparate ved hurtige skift.

- Det bliver svært for holdet at udfylde de to nøglespilleres store fodspor, men det er ikke umuligt. Men i håndbolden er vi gode til at supplere og hjælpe hinanden, og landsholdet har en ordentlig ballast til at tage læsset videre, siger Anders Friis.

Han oplyser, at der endnu ikke er taget stilling til hvem, der skal blive anfører i landsholdet efter Ivaana Holm.

Stor ros for engagement

Anders Friis roser Ivaana Holm og Sascha Jordening Zeebs indsats i landsholdet. Begge har været med til verdensmesterskaberne i Stavanger, Norge, hvor de viste flere guldklumper på banen.

- Sascha har vist, at man kan vende stærkt tilbage efter et længerevarende forløb med skade og genoptræning. Hun er et levende bevis på, hvor der er vilje er der vej. Når man som Sascha har kæmpet sig tilbage, med alt hvad man har, så har vi set, at der er en stor belønning i sigte. Det skal hun have stor ros for, siger han.

Ivaana Holm bor i Nuuk og har GSS som klub. Landstræneren understreger, at det viser, at man ikke behøver at bo i udlandet for at klare sig fortræffeligt i landsholdet:

- Ivaana Holm viser, at man kan nå langt, når man arbejder hårdt. Når man passer sine træninger og er dedikeret, så kan man nå langt i sporten. Hun har uden tvivl trukket et stort læs for holdet, og det skal hun have tak for, siger landstræneren.

Både Ivaana Holm og Sascha Jordening Zeeb fortsætter i deres klubhold.