VM-håb ramt af lang sygdomsperiode

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 24. januar 2020 - 12:05

Den grønlandske skiskytte, Ukaleq Slettemark, blev syg under sidste IBU junior Cup i midten af december, og hendes plan har ellers været, at hun skulle på træningslejr i Østrig og dernæst Norge.

- Men Ukaleq har været syg og uden træning siden 20. december. Efter præcis én måneds sygdom, er Ukaleq Slettemark i onsdags blevet så frisk, at hun har startet med at træne forsigtigt igen. Det har været den værst tænkelige opladning til Youth VM, som starter på søndag, skriver Grønlands Biathlon Forbund i en pressemeddelelse.

På grund af sygdom har der været tale om, at hun skulle melde afbud til VM.

- Men beslutningen er, at Ukaleq tager til mesterskaberne uden at have nogen forventninger om topresultater. Hun står højst sandsynlig over første konkurrence, individuel søndag den 26. januar, en disciplin hun blev verdensmester i sidste år, oplyses det.

Hvis Ukaleq Slettemark står over konkurrencen den 26. januar, så er der stadig muligheder for at komme i konkurrence den 31. januar (6 km sprint) og 2. februar (7,5 km jagtstart).

Ungdomsverdensmesterskaberne afholdes i Schweiz.