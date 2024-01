VM-euforien har lagt sig: Forbund har underskud på over en halv million kroner

Julia Aka Wille Fredag, 12. januar 2024 - 09:17

Det er næppe for vidt at antage, at næsten hele Grønland så med, da kvindelandsholdet i håndbold spillede ved VM i december. Hvert mål og hver redning lavet af kvinderne blev højlydt fejret – også selvom det ikke blev til en eneste sejr for landsholdet under turneringen. Selve bedriften i at deltage i et VM var bemærkelsesværdig nok, især når man tænker på, at det sidste gang skete for 22 år siden.

Men det er dyrt at deltage i en stor turnering, og Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut Kattuffiat (TAAK) eller på dansk Grønlands Håndboldforbund, skal nu finde løsninger på det underskud, de sidder tilbage med.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Beløbet: Omkring 600.000 kroner, oplyser formand i TAAK, Carsten Olsen til avisen Sermitsiaq.

– Lige nu er vi meget, meget pressede på økonomien. Vi vidste godt, at et VM er dyrt at være med til, da der er rigtig mange omkostninger forbundet med det. – Vi er i gang med at gøre tallet op, men umiddelbart ser det ud til, at vi skylder omkring 600.000 kroner, siger Carsten Olsen

