Vivians barndomsjul ved Upernaviarsuk

Inatsisartuts formand, Vivian Motzfeldt, flyttede som barn, ligesom de fleste andre fåreholderbørn, på skolehjem i Qaqortoq. Det gjorde hun allerede da hun var syv år gammel, fordi hun så gerne ville gå i skole.

Hun flyttede fra fåreholderstedet Upernaviarsuk, som er en forsøgsstation indenfor landbrug, og flyttede ind på skolehjemmet i Qaqortoq, hvor de andre fåreholderbørn også boede. Det skal lige tilføjes, at hendes tre ældre brødre også boede på skolehjemmet, så hun var alligevel ikke helt alene og var hjemme næsten hver weekend, da Upernaviarsuk ligger ganske tæt på Qaqortoq, skriver Sermitsiaq.

Hver juleferie har sin egen historie, når de fire søskende skulle hjem. Enten skulle de sejle, hvis der ikke var for meget is, eller også skulle de hentes med snescooter, hvis der var sne og is nok. Et år blev de sågar sejlet hjem med inspekstionskutteren Appa, fordi der var is, men isen var ikke tyk nok til at kunne bære. Turen glemmer Vivian aldrig, fordi der var rød sodavand ad libitum hele vejen.

Vivian holdt jul i sit barndomshjem indtil hun var 17, hvor hun tog til USA på studieudvekslingsophold. Efter sit udvekslingsophold blev hun ved med at holde jul hjemme, indtil hun selv fik sin egen familie og begyndte at holde jul i byen. Hun er gift med Jørgen Wæver Johansen, som hun har fire børn med, tre sønner i alderen 27, 23, 17 og yngste pigen som er 10 år.

Men tilbage til julen i Vivians barndom. Udover Vivian og hendes familie, boede der i Upernaviarsuk to andre familier. Den ene familie havde 4 børn, mens den anden ikke havde børn på daværende tidspunkt. Julen i Upernaviarsuk var bundet af nogle helt faste traditioner, som altid påbegyndtes kl. 13.

- Juleaftensdag holdte vi tre familier i Upernaviarsuk morgenmad hver for sig, men klokken 13 samledes vi alle hos skovfoged og gartner, Poul Bjerge og hans hustru Bibi Bjerge, som er Jonathan Motzfeldts storesøster. Her holdt vi det tætteste, vi kunne komme, på en gudstjeneste, idet vi var langt fra kirken. Herefter spiste vi julefrokost, og vi børn fremsagde indlærte tekstbider fra julesalmer og Juleevangeliet. Bagefter havde Ittu, min far, altid den opgave, at han skulle finde en god julehistorie, hvor jeg altid var spændt på at høre hvilken historie, han havde valgt. Så dansede vi rundt om juletræet. Derefter skiltes vi, for at spise julemiddag - hver familie for sig. Og som regel kom julemanden (Kaj Egede) forbi, enten på snescooter eller gående oppe fra fjeldet.

Juledagen afsluttedes altid med, at vi skiftedes til at synge julesalmer udenfor husene, hvor den familie, der boede i huset, blev inde, mens de to andre familier sang for dem. Bagefter kom vi ind og besøgte dem, vi lige havde sunget for, for at smage på deres julegodter. Vi havde også helt bestemte julesalmer, vi sang for hver familie, for Kaj og Karen Egede sang vi Inoqatikka Ukorsii og for familien Bjerge sang vi Qaammarpoq Nuna, hvert år. Når juleaften var ovre, havde vi således fejret julen i alles hjem. Jeg har meget stor taknemlighed for de gode minder vi fik og den julemagi som min mor Ruth, Bibi, Karannguaq, Kaj, Poul og Ittu skabte for alle os børn.

Resten af juledagene var ligeså traditionsbundne:

1. juledag – Juullikulooq, blev altid fejret med fællesmiddag hos familien Bjerge, hvor højdepunktet var, at Poul altid havde lavet en Jule-quiz – som alle kunne deltage i.

2. juledag blev altid fejret i deres hjem og nytårsaften blev altid fejret hos Kaj og Karannguaq. Der var et år, hvor traditionen blev brudt, hvor Kaj og Karannguaq holdt nytår et andet sted, og det var en katastrofe, som ikke blev gentaget.

- Sådan var julen i min barndom. Og det er det, der betyder noget for mig i julen, og som jeg gerne vil viderebringe til mine egne børn. Det er de gode traditioner og de minder, man husker, og de ting, man har oplevet sammen, der betyder noget. Det er ikke så meget de ting og gaver, man har fået juleaften, men samværet og de fælles minder, der er vigtige, siger Vivian.

Jul i dag

Da hun selv blev voksen, dengang da familiens ældre børn var små, begyndte hun også at holde jul på samme måde som i sit barndomshjem, men indså med det samme, at det kunne de selvfølgelig ikke, da omgivelserne var helt anderledes, og fordi man bliver påvirket af dem. Derfor fandt de også deres egen måde at holde jul på i deres lille familie.

Juleaftensdag starter familien altid med at spise morgenmad sammen. De plejer ikke at give hinanden gaver om morgenen, som mange andre gør, men først om aftenen. Kun børnene får en morgengave. Derefter handler resten af dagen om familien, at besøge børnenes bedsteforældre, at spise godt og i nærvær og fællesskab at forberede julemiddagen og gøre klar til om aftenen.

For Vivian er det heller ikke så vigtigt at give gaver, men når man giver gaver, synes hun bedst om det, man selv har produceret. Det tror hun hænger sammen med hendes egne værdier, som hun har arvet fra sin mor. Hendes mor har også altid lavet alle julegaverne selv.

- Dengang fik alle vi børn en striktrøje fra hende og så en ting, der kunne bruges, som var praktisk. Selvom hun også med tiden fik mange børnebørn, var alt det hun gav til jul, noget som hun selv havde lavet. Alle gaver til svigerbørnene var også noget hun selv havde lavet, så hun har altid haft travlt med et eller andet håndarbejde, som trøjer, sokker eller andet. Det ændrede sig aldrig i hele hendes liv. Derfor betyder de gaver, som hun har lavet rigtig meget. Ikke mindst fordi man ved, at den tid, der er brugt, er blevet brugt med kærlighed for én, som man holder af, siger Vivian.

Hun har altid taget udgangspunkt i det, som deres mor har givet dem, at det er ordene, budskabet om næstekærlighed, der er det vigtige i julen. Det prøver hun at give videre til deres børn. Børnene får selvfølgelig julegaver, men det er vigtigt for hende at viderebringe budskabet til sine børn om, at julen ikke kun handler om at få julegaver.

- I disse år har vi altid travlt op til jul og i juledagene og kan nemt glemme nærværet med vores børn. Det prøver jeg altid på at huske, nærværet, siger hun.

Derfor har det også altid været vigtigt for hende, at være sammen med sine børn i julen, at læse om julens budskaber og de gode historier om julen for børnene op til jul og i juledagene, som hun selv har oplevet i sin barndom, at se en god film sammen med dem og lave noget fælles sammen med dem. Fællesskab og nærvær er noget af det bedste ved julen.

Julepynt

Familien har altid et juletræ og pynten er næsten altid den samme. Det er Jørgens afdøde mormors julepynt, som hun selv har lavet, og noget som Vivians mor har lavet og sendt til dem, da deres børn var små, for eksempel engle og julekort. Dette suppleres med den pynt, som børnene har lavet igennem årene. Og det er altid familiens yngste, som sætter julestjernen på træet.

- Det er altid vigtigt for mig at få disse juleting, som børnene, Jørgens mormor og som min mor har lavet, på træet. Så har jeg også en lille glaskugle, som jeg engang har fået fra en dreng, jeg underviste, da jeg var lærer. Han var et rigtig sødt barn, og da eleverne trak lod om, hvem de skulle give i julegave, havde han trukket mig, og så gav han mig en lille brun glaskugle, som jeg i alle årene har passet godt på. Nu er han voksen, men den glaskugle har fulgt mig i alle årene, og jeg tænker altid på ham, når jeg skal hænge den op i træet, siger Vivian.

Hun er ikke vant til at gå i kirke i julen, da de ikke havde mulighed for det på fåreholderstedet i hendes barndom. Det giver hende også meget ro, at høre en gudstjeneste i radioen, da hun er vokset op med, at de holdt gudstjeneste ved at høre det i radioen. Hun går gerne i kirke ved højtiderne, når hun kan, men er mest vant til at høre det i radioen. Så tænder hun stearinlys, og sidder og strikker imens eller laver noget andet, mens hun hører det.

Hun kan dog godt lide at gå i kirke juledag den 25. klokken otte om morgenen, og går gerne i kirke, når hun har mulighed for det.

- Jeg finder roen, når jeg går i kirke og bliver fyldt op indeni, når vi synger julesamler. Der er et eller andet magisk over julegudstjenesten den 25. om morgenen. Der er plads til alle følelser. Der er nogle, der bliver meget rørt over salmen Guuterput, fordi de måske sørger eller tænker på dem, de ikke kan være sammen med, men der er også nogle, der føler stor lykke. Alle er lige, og jeg føler altid stor lykke og bliver også altid rørt, når salmen begynder, siger hun.

Jul med far

Vivian skal holde jul i Qaqortoq sammen med sin familie og deres barnebarn. De skal også holde jul med hendes far, Christian Motzfeldt, Ittu, som er flyttet til Qaqortoq. Ittu er blevet en ældre herre, som døjer lidt med helbredet og især med sine knæ, der har slidgigt efter et langt liv som fåreholder, hvor han har brugt sine ben rigtig meget.

- Min far har aldrig nogensinde boet i en by. Han har været fåreholder hele sit liv og er også vokset op som fåreholderbarn. Han har altid holdt jul ved et fåreholdersted, og det er første i de senere år, at han har holdt jul i en by. Han flyttede først til Qaqortoq i forrige sommer, og det har naturligvis også været en stor ændring i hans liv at flytte til byen, men vi glæder os til at være sammen med ham, fortæller Vivian.

De skal spise morgenmad sammen juleaftensdag, og klokken 13 skal de være sammen med og holde julefrokost med resten af familien. Da de er seks søskende, er det lidt forskelligt, hvor de mødes. Om aftenen er det kun Vivian, hendes mand, Jørgen og deres fire børn, svigerdatter og barnebarn, der skal være sammen.

- Til juleaften får vi lam, og hvis vi har ryper eller harer, er det det vi spiser. Jeg forbinder ryper og duften af ryper med juleaften, så det skal jeg have i løbet af julen. Hvis jeg ikke får det, så mangler julen noget. Vi spiser aldrig and eller flæskesteg, som mange andre gør. Vi har også altid rensdyrkød, fra Nassuttooq, men det er mest på grund af Jørgen, som er fra Attu i Nordgrønland, siger hun.

