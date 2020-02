Vivian opfordrer til højere ICC-bevilling

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 24. februar 2020 - 17:11

Vores identitet og sprog risikerer at blive udraderet, hvis vi ikke værner om dem. Det mener Siumuts formandskandidat Vivian Motzfeldt.

- Derfor mener jeg, at den planlagte nedskæring af bevillingerne til ICC i de kommende år bør ændres. Aldrig før har det været så vigtigt, at anerkende behovet for, at vi i fællesskab styrker vore værdier og sammenholdet iblandt os - som et folk, skriver hun i en pressemeddelelse.

ICC i kampvalg

Dermed er ICC sparket ind i kampvalget om posten som Siumuts formand.

I finansloven for 2020 står det klart, at bevillingen til ICC skal halveres til næste år.

- Nedsættelsen af bevillingen er sket som følge af besparelser med henblik på at opnå balance mellem udgifter og indtægter i finansloven, lyder det i begrundelsen.

ICC udtrykkede bekymring om beslutningen, da der kan være usikkerhed om, hvordan inuit-organisationen kan have råd til den kommende generalforsamling i 2022 i Ilulissat, hvor Grønland overtager formandskabet.

LÆS OGSÅ: ICC om 2019: Glæde og bekymring

- Vi skal ikke svække, men styrke vores identitet. Skal vi optræde med værdighed i den ganske verden, må vi til stadighed fremme vort eget udgangspunkt og udvikle vore grundlæggende værdier. Vi er så få, at vi nødvendigvis må styrke alle forhold der har en vital betydning for vores identitet som et anerkendt folk. Den omfattende partiloyalitet må ikke svække os, og skal ikke gøre os til tabere, lyder det fra Vivian Motzfeldt.

ICC’s formandskab i 2022

Det er langt fra første gang ICC’s økonomi er til diskussion. Tilbage i 2014 opfordrede et flertal i Inatsisartut til, at organisationen bør overveje andre indtægtsmuligheder.

LÆS OGSÅ: ICC’ pengeforbrug under lup

Vivian Motzfeldt minder om, at inuit-organisationen overtager formandskabet i ICC til 2022. Derfor er det ikke på sin plads, at organisationen rammes af nedskæringerne.

- Jeg synes ikke, at det er korrekt og rimeligt, hvis de igennem årene mange landvindinger, som organisationen har været med til at tilføre os, alle risikerer at blive mistet som følge af nedskæringerne, siger hun.