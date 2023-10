Vivian Motzfeldt: – Hvis Danmark respekterer folk i Arktis så kan vi finde en løsning

Redaktionen Søndag, 15. oktober 2023 - 13:39

Færingerne har under kontaktudvalget i juni 2023 meddelt, at de har afsluttet deres arbejde med en færøsk arktisk strategi, mens arbejdet med et fælles grundlag for Kongerigets arktiske politik igangsættes, når Grønlands udenrigspolitiske strategi er tiltrådt.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Senest prikkede Inuit Ataqatigiits folketingsmedlem Aaja Chemnitz til den manglende arktiske strategi, hvor hun påpeger, at vi som den eneste arktiske stat står uden en arktisk strategi.

Men Naalakkersuisoq for selvstændighed og udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt (S) slår fast, at hun prioriterer arbejdet om Grønlands Udenrigs-, sikkerheds og forsvarspolitiske strategi.

– Det handler ikke om statens strategi, det er vores egen strategi som vi skal bruge, som er vigtigt for os og som vi prioriterer højt. Og vi har godt hørt til de her konstante prik fra Danmark, men det allervigtigste for mig at sige i forhold til arktisk strategi er, at vi ikke arbejder for andre staters strategier, vi arbejder med vores egen strategi, som handler om os. Andre lande har ikke ret til at pege fingre ad os om, hvornår vi skal blive færdige, siger Vivian Motzfeldt.

