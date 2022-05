Vivian Motzfeldt: Aftalen har fået et grønlandsk aftryk

Merete Lindstrøm Tirsdag, 10. maj 2022 - 17:45

For mere end et år siden fremlagde den danske regering deres oplæg til, hvordan 1,5 milliarder kroner skulle bruges på en øget forsvarsindsats i Arktis. Aftalen skulle godkendes af Grønland og Færøerne, men det har taget sin tid. I dag underskrev Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel Vivian Motzfeldt og forsvarsminister Morten

Bødskov aftalen.

Vivian Motzfeldt, som er den fjerde på posten, siden Folketinget vedtog den arktiske kapacitetspakke der blev præsenteret 11. februar sidste år, forklarer, at inddragelse af de grønlandske parlamentarikere har trukket ud på grund af corona.

- Da Grønland endelig blev inddraget omkring oktober sidste år, har vi stillet krav om, at grønlandske virksomheder og organisationer skal have gavn af aftalen. Det har spillet en rolle i, at der først er enighed nu, siger Vivian Motzfeldt til Sermitsiaq.AG.

En dansk aftale

Også den nye uddannelse, som er en del af pakken, har skabt debat mellem regeringen og naalakkersusiut.

- I forhold til uddannelsen har der været uenighed om, hvorvidt uddannelsen skal formes som værnepligt eller beredskab, der er vi landet på en beredskabsuddannelse efter grønlandsk ønske.

Tidligere mand på posten som Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Pele Broberg (N) mener dog ikke, aftalen bærer præg af grønlandske ønsker og behov.

- Hele aftalen understøtter det, jeg prøvede at forklare sidste år. Det er en dansk aftale om hvad de vil i Arktis uden et grønlandsk aftryk, er hans kommentar til aftalen der er underskrevet i dag.

Udvalgsformand mener det er en god aftale

Men der er formanden for Inatsisartuts Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg Pipaluk Lynge Rasmussen (IA) uenig.

- Jeg er glad for aftalen og processen. Jeg mener naalakkersuisut både før og nu har forsøgt at involverer alle partier uanset størrelse og indflydelse. Målet har været at få indflydelse og få så meget ud af aftalen som muligt for det grønlandske samfund.

Udvalgsformanden er specielt glad for, at der er lavet aftale om, at det bliver Air Greenland, der skal samarbejde med forsvaret om transport og redningsopgaver, men hverken hun eller Vivian Motzfeldt kan uddybe, hvad samarbejdet konkret kommer til at bestå af.

Air Greenland kan hive stor aftale hjem

I aftalen står der at behovet for støtte til transportopgaver skal afklares og at arbejdet forventes iværksat i løbet af første halvår 2022.

Hvis aftalen bliver stor nok, kan det betyde at Air Greenland får mulighed for at udbygge deres flåde med nye fly til opgaverne.

- Selvfølgelig kan processen altid blive endnu bedre, men vi tager læring med fra det her forløb og fortsætter arbejdet med at sikre grønlandsk indflydelse på udenrigs- og sikkerhedspolitiske anliggender.