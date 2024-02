Vivian Motzfeldt (S): Strategien skal sikre langsigtede samarbejdsrelationer

Jensine Berthelsen Onsdag, 21. februar 2024 - 17:31

Alle demokratiske lande vil stå på egne ben, men ingen kan undvære hinanden, så det gælder om at finde hinanden, uden at indskrænke behovet for selvbestemmelse og fortsat kalde sig allierede.

Nu har Grønland serveret sit bud på, hvad Grønland vil på udenrigsområdet samt på forsvars- og sikkerhedsområdet.

Naalakkersuisoq for Selvstændighed og Udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt (S) er glad for, at næsten samtlige partier har valgt at tage medansvar for landets førte politik på området:

- Sådan er det i et demokratisk samfund, jeg havde gerne set at samtlige partier i Inatsisartut kunne finde sammen om strategien, men et parti har ikke kunnet se sig selv i strategien, og det må vi respektere.

- Men fire ud af fem partier, og som har et meget bredt flertal bag sig, har valgt at være med til at tage ansvar i forhold til landets udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske strategi, og det er jeg godt tilfreds med, for jeg føler det er et stærkt og solidt fundament, vi sammen har udformet, forklarer Vivian Motzfeldt.

Danmark og andre allierede er blevet hørt

Det er ingen hemmelighed, at det er staten, der står for de fleste udgifter i netop udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske anliggender, ligesom det er staten, der står for suverænitetshåndhævelsen i Arktis.

Med øget ansvar for områderne, må det også betyde at Grønland selv skal bære større og større del af byrden, inklusive de menneskelige ressourcer der skal sikre implementeringen af de politiske målsætninger, har Grønland råd til det med den meget lille befolkning og den lille økonomi landet har til rådighed?

- Jeg skal først og fremmest understrege, at denne strategi vi har fremlagt er forfattet af landets egen befolkning, men vi nærer selvfølgelig respekt for vores samarbejdspartnere, især USA, Canada og Island og ikke mindst Danmark, derfor har vi hørt dem i forbindelse med udarbejdelsen af strategien, for hvis vi oprigtigt vil samarbejde, er det også vigtigt at høre de lande vi gerne vil samarbejde med, understreger Vivian Motzfeldt overfor Sermitsiaq.AG.

Økonomisk afhængighed af et enkelt land er ikke farbar

Grønland har igennem flere århundreder været afhængig af samarbejdet med Danmark, både økonomisk og strukturelt.

Naalakkersuisoq for selvstændighed og udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt mener, at landet nu bør søge ud af den afhængighed, og dette uden at skade forholdet landene imellem:

- Vi har i mange år været dybt afhængige af de økonomiske, handelsmæssige samt udenrigs- og sikkerhedsmæssige forhold. Vi er nået til et stadie, hvor vi kan se, at den bundenhed ikke har båret frugt og givet os den økonomiske uafhængighed.

- Det er derfor på tide, at vi nu må søge andre muligheder for at gøre vort land både politisk og økonomisk uafhængig, derfor er det ikke nogen hemmelighed at vi ønsker at udvide samhandelsrelationer med vores tætte allierede, som også er vores nabolande, nemlig USA, Canada og Island.

Hvad hvis Danmark vil kappe båndet til Grønland?

Der har i Grønland været en meget klare røster om, at Grønland seriøst arbejder for at blive et politiske og økonomisk selvstændigt land, og processen sættes i gang. Men selvom det nok er et hypotetisk spørgsmål, bad vi Motzfeldt at forholde sig til, hvad der skal ske, hvis Danmark vælger at kaste håndklædet i ringen:

- Jeg mener, at vi ikke skal forholde os til dette spørgsmål, jeg vil hellere rette fokus på det gode samarbejde vi har i dag, og jeg skal understrege, at vi har gode forhandlinger om forsvars- og sikkerhedsmæssige forhold landene imellem. Danmark ved godt, hvad Grønland ønsker, og Danmark ved godt, at hvis vi vil økonomisk uafhængighed af Danmark, så er det bydende nødvendigt, at vi søger alternative veje, for uanset, hvad der sker, så vil vores samarbejdsrelationer mellem Grønland og Danmark fortsætte. Vi har arbejdet sammen i mange år, men vi ønsker en mere ligeværdig samarbejde fremover, slutter Naalakkersuisoq for selvstændighed og udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt.