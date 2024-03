Vivian Motzfeldt (S): Kom igang med jeres lokale sager

Jensine Berthelsen Mandag, 11. marts 2024 - 10:53

Vivian Motzfeldt (S) langer ud efter Siumut Nuuk, der igennem længere tid har kritiseret partitoppen om landspolitiske anliggender. Lokalafdelingen tager angiveligt sig frihed til dispositioner i partiets navn uden at cleare det med partiet (møde med Energy Transition Minerals), og som senest har kritiseret partiet for at forhaste forslaget til en ny fiskerilov.

- Jeg skal appellere til alle lokalafdelinger, og ikke mindst lokalafdelingen i Nuuk til at begynde at varetage lokalpolitisk arbejde og interesser. Varetage medlemmers interesser og ikke mindst holde liv i meningsudvekslinger i partiet. Det har vi alle hårdt brug for.

"At opføre sig som dårlig taber gavner ingen"

Næstformanden for hovedbestyrelsen i partiet henviser til, at partiet så sent som sommeren 2023 valgte en formand. Hun påpeger, at partiet arbejder på højt tryk for at realisere de målsætningerne, der blev vedtaget under landsmødet:

- Det igangværede arbejde, som skal komme hele samfundet til gavn, skal ikke forhales og forsinkes ved at opføre sig som dårlige tabere, sådan en tilgang til politik er på ingen måde udviklende, påpeger Vivian Motzfeldt.

Hun henviser til demokratiets spilleregler om flertalsstyring, at man skal kunne indgå kompromiser igennem dialog, og hvis man ikke har evner eller vilje til at indordne sig demokratiets spilleregler, så vil demokratiet i landet blive svækket.

"Vores evne til kompromis har forhindret valg i utide"

Vivian Motzfeldt oprevser, hvad der ville ske og hvilke konsekvenser, det ville have for landet. Ifølge hende var der risiko for, at det bærende parti ikke vil have anden udvej end et valg i utide umiddelbart efter det ordinære valg havde fundet sted.

- Stabilitet er vigtigere end nogensinde før. Vores levevilkår her i landet er meget stærkt påvirket af, hvad der sker ude i verden. Vi arbejder hver eneste dag for at styrke landet og befolkningen. Ydre faktorer, nemlig begivenhederne i udlandet kræver, at vi står sammen og arbejder sammen. Kun derved kan vi mindske vores skrøbelighed, og kun derved kan vi skabe større frihed, påpeger Motzfeldt.

