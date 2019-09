Vivian Motzfeldt genopstiller som formand for Inatsisartut

Redaktionen Lørdag, 07. september 2019 - 09:56

Mange meningstilkendegivere venter helt sikkert på den samling, der koger ­ allerede før den ordinære procession, som markerer, at et nyt Inatsisartut­år går i gang. Hvad vil der ske med Siumuts gruppe i Inatsisartut? Går den i opløsning? Bliver der smækket med døren? Vil Demokraatit og Nunatta Qitornai fortsat bakke op om min­ dretalskoalitionen? Mange spørgsmål kan man stille sig, men indtil andet sker, har formanden for Inatsisartut, Vivian Motzfeldt (S) planer om at genopstille som formand.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Det er i hvert fald hvad jeg regner med, men man ved aldrig, hvad der sker i politik, understreger Vivian Motzfeldt overfor avisen Sermitsiaq.

Hun lægger ikke skjul på, at hun støtter Kielsen i hans arbejde, dels som formand for partiet, dels som formand for Naalakkersuisut. Sermit­ siaq vil for egen regning gætte på, at hun er blevet bedt om at stå standby til en eventuel rokade i Naalakkersuisut, hvis Erik Jensen (S) tager konsekvensen af sin mistillidser­ klæring overfor sin formand og går af som medlem af Naalakkersuisut.

Den svære manøvre

Men i hvert fald har hun sammen med det øvrige formandskab sat dagsordenen, og godkendt partiernes forslag til behandling på efterårssamlingen.

Hvis efterårssamlingen går efter planerne, må vi forvente, at partierne igen, på trods af partipolitiske forskelle, finder sammen på kryds og tværs af de forskellige medlemsfor­slag, de enkelte medlemmer og partier er fremkommet med.

Du kan læse mere om formandsskabets arbejde om det forestående efterårsmøde i den seneste udgave af avisen Sermitsiaq. Du kan få adgang til avisen ved at klikke på nedenstående link: