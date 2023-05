Vivian i magtdemonstration: Naalakkersuisut forhandler

Merete Lindstrøm Fredag, 26. maj 2023 - 11:56

Onsdag har IA fremlagt en række ønsker til et kommende forsvarsforlig. Partiet har et folketingsmedlem og sidder som bekendt i koalitionen i Naalakkersuisut med Siumut.

Under præsentationen forklarede IA´s udenrigsordfører Mariia Simonsen, at IA fremlægger deres ønsker, fordi Naalakkersuisut har inviteret alle partier til at komme med input.

Men et eller andet sted er kæden hoppet af. Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel, Vivian Motzfeldt (S) har i hvert fald set sig nødsaget til offentligt at slå fast, at det er naalakkersuisut, der forhandler om forsvarsforlig ikke folketingsmedlemmer eller andre.

- Jeg skal for det første gøre klart, at Naalakkersuisut forhandler med regeringen på vegne af Grønland i forbindelse med Forsvarsforliget i Kongeriget. Naalakkersuisut er de eneste, der kan forhandle på vegne af Grønland, lyder det i en pressemeddelelse på Naalakkersuisuts hjemmeside.

Hendes eget parti Siumut og de andre partier i Inatsisartut har ikke fremlagt noget officielt bud på emner til forsvarsforliget og det har Naalakkersuisut heller ikke.

Vivian Motzfeldt er ifølge opslaget dog glad for input fra partierne:

- Når det så er sagt, er det positivt, at partier i Inatsisartut kommer med deres positioner, for det er vigtigt, at alle har inputs til et så vigtigt emne.

Folketingsmedlemmer forhandler om egne sager

Hun oplyser også, ligesom IA gjorde ved præsentationen onsdag, at folketingsmedlemmerne har mulighed for at forhandle direkte med regeringen om forsvarsforliget, men påpeger at det så er som enkeltstående partier for deres egne mærkesager.

- Det kan Inuit Ataqatigiit, og det kan Siumut, som begge har repræsentation i Folketinget. Men jeg skal gentage; Naalakkersuisut er de eneste, der formelt har myndighed til at forhandle med regeringen på vegne af Grønland. Det er de demokratiske spilleregler.

Sermitsisaq.AG forsøger at finde ud af, om Vivian Motzfeldt mener, der er nogen i koalitionspartierne eller andre, der har forsøgt at gå udenom Naalakkersuisut i forhandlingerne med den danske regering.

Ingen detaljer før efter sommer

Vivian Motzfeldt skriver også i meddelelsen, at Naalakkersuisut har afleveret sine indledende input til kommende forsvarsforlig til den danske regering, og at Inatsisartuts Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg er orienteret på fortrolig vis.

- Der er på nuværende tidspunkt også behov for fortrolighed på området, og Naalakkersuisut forhandler ikke gennem pressen, lyder det kryptisk.



Og så slår hun fast at der er god dialog og løbende kontakt med den fungerende danske forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

- I forbindelse med det kommende forsvarsforlig forventer vi først at tale om de overordnede linjer, hvorefter vi forventer, at vi efter sommeren taler detaljer i relation til et kommende forsvarsforlig, lyder det fra Motzfeldt.