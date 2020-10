Vittus: Skatteforhøjelse udelukket og afgiftsskruen stillet i bero

Redaktionen Søndag, 11. oktober 2020 - 10:59

Finansudvalget var ude med riven i forbindelse med offentliggørelsen af Naalakkersuisuts Finanslovsforslag for 2021. Udvalget krævede, at Naalakkersuisut trak sit forslag tilbage med henblik på at fremlægge et nyt forslag, der har balance på bundlinjen.

Men det var før hele Inatsisartut fik mulighed for at behandle forslaget i salen. Førstebehandlingen, der foregik onsdag den 30. september må siges at være noget af en politisk gyser. Det skriver avisen Sermitsiaq.

De fleste partier nægtede at gå med til et budget med underskud, men til gengæld var de mere end villige til at finde nye udgiftskrævende tiltag, også til trods for at Naalakkersuisut venligt, men bestemt, havde opfordret til tilbageholdenhed med netop udgiftskrævende tiltag, men det får ikke Qujaukitsoq til at ryste på hænderne:

Ønsker og formåen skal gå op i en højere enhed

– Netop førstebehandlingen af finanslovsforslaget pejler os henimod, hvad partierne i Inatsisartut prioriterer, og det skal vi fra Naalakkersuisut selvfølgelig lytte til.

Men partierne fremkom jo med en masse udgiftskrævende krav?

– Ja, det er rigtigt, men vi ved jo alle sammen godt at ønsker og økonomisk formåen skal kunne gå op i en højere enhed, og jeg er overbevist om, at partierne ved det. Men signalerne under førstebehandlingen er et sundt og godt udgangspunkt, når realforhandlingerne skal igangsættes, så kan vi danne os et overblik over, hvordan partierne har sammensat deres prioriteter.

- Men det er først nu, hvor vi er i gang med de indledende sonderingsmøder, at vi kan danne os et overblik over hvilke konkrete ønsker, partierne kræver at få indarbejdet i finansloven, svarer Vittus Qujaukitsoq (NQ) til Sermitsiaq.

Du kan læse hele historien i denne uges Sermitsiaq, som du kan købe her: