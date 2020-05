Vittus: Hvor er pengene

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 07. maj 2020 - 17:20

Flere toldere, skattefrie feriefrirejser og større hjælpepakker for at fremme turisterhvervet.

Det er nogle af de ting, som landets borgmestrer har foreslået at få indført. Nu skriver naalakkersuisoq for finanser Vittus Qujaukitsoq (NQ) og efterlyser sammenhæng mellem forslagene og økonomien bag.

- Nye idéer til bedre måder at gøre tingene på, er altid velkomne, men når de udgiftskrævende nye forslag ikke er fulgt op med et forslag til finansiering, er det i disse corona-tider svært at finde ledige midler til de (sikkert) mange udmærkede formål, skriver han i pressemeddelelsen.

Underskud i de kommende år

Naalakkersuisoq påpeger, at finansloven for både i 2020 og 2021 forventes at operere med store underskud.

- Derfor er Naalakkersuisut mere interesseret i at få reduceret udgifterne og finde veje til, hvordan landets indtægter kan stige. Ikke flere udgiftskrævende forslag. Af selv samme årsag har Naalakkersuisut truffet den principbeslutning, at i hele 2020 støtter vi ikke nye udgiftskrævende forslag, der ikke er tvingende nødvendige. En tvingende nødvendig grund kunne være, at forslaget vil skabe nødvendig merbeskæftigelse i lokalområder med arbejdsløshed, fremhæver Vittus Qujaukitsoq.

- I øjeblikket arbejder Naalakkersuisut hårdt på at finde løsninger på vores store udfordringer, så vi kan komme så nænsomt ud af den aktuelle krise som muligt, lyder det fra naalakkersuisoq for finanser.