Vittus: Kunstnere skal ikke skattefritages

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 07. oktober 2019 - 11:15

I et svarnotat fra Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq står der:

- Naalakkersuisut mener ikke, at professionelle kunsterne skal beskattes lempeligere af deres indkomst end de, der tjener deres indkomst ved at arbejde f.eks. foran samlebåndet i fabrikken, som fiskere eller som læger. Vi bør alle som udgangspunkt beskattes ens af vores indkomst uanset, hvordan vi tjener til føden.

Får i forvejen støtte

Vittus Qujauktisoq pointerer, at man i forvejen yder støtte til kulturlivet med 12 millioner kroner på finansloven, og at det må være metoden fremfor særordninger i skattesystemet, som forskelsbehandler forskellige erhvervsgrupper.

- Forslagsstilleren skriver, at en skattefritagelse kan bidrage til at øge incitamentet til at være kunstner, tiltrække kunstnere, fremme kulturen, og i sidste ende øge omsætningen inden for erhvervet til gavn for samfundet. Men mon ikke forretningsejeren, fiskeren, og industriarbejderen kunne komme med tilsvarende gode begrundelser for at netop deres erhverv skulle beskattes lempeligere, spørger Vittus Qujaukitsoq i sit svarnotat.

Førstebehandling

Beslutningsforslaget, der skal førstebehandles den 18. oktober, indstilles derfor af Naalakkersuisut til at blive forkastet.