Vittus: Flere unge skal i arbejde

Walter Turnowsky Fredag, 09. august 2019 - 16:24

Det er helt afgørende for velfærden, at færre unge går ledige og flere kommer i arbejde. Det fastslog naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq (NQ), da han fremlagde forslaget til næste års finanslov.

- Det har stor betydning, at beskæftigelsesgraden i samfundet øges for at sikre fremtidens velfærd og velstand, sagde han.

Derudover oplever både private og offentlige arbejdsplader, at de har svært ved at skaffe de nødvendige medarbejdere.

For at fremme beskæftigelsen vil Naalakkersuisoq i løbet af næste år fremlægge en samlet reform af den offentlige hjælp og arbejdsmarkedsydelserne. Den skal føre til, at det bedre kan betale sig at arbejde fremfor at gå på passiv forsørgelse.

- Vi skal minimere behovet for social hjælp, sagde han.

Derudover vil Naalakkeresuisut på efterårsamlingen fremlægge et forslag om at indføre et beskæftigelsesfradrag.