Vittus: Sådan skal corona-regning betales

Thomas Munk Veirum Onsdag, 20. maj 2020 - 11:47

Finans- og Skatteudvalget behandler i disse dage Naalakkersuisuts forslag til, hvordan Landskassens økonomi kan rustes til at stå imod coronakrisen.

Naalakkersuisut har således sendt en indstilling til udvalget om tilbageførsler af midler fra Anlægs- og Renoveringsfonden på i alt 541,3 millioner kroner.

Det vil sige, at Naalakkersuisut har udvalgt en række projekter, som enten sløjfes eller udskydes til der igen er penge i kassen til at gennemføre dem. På den måde sikrer man penge til at stå imod coronakrisen, lyder det i indstillingen.

Vandkraftprojekter udskydes

Naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq, har tidligere meldt ud, at man formentlig ville hente nogle penge fra vandkraftprojekter, og det er også på listen over Naalakkersuisuts indstillinger.

Det foreslås, at udvidelsen af Qorlortorsuaq Vandkraftværk nedsættes med 144 millioner kroner. Værket ligger i Sydgrønland og forsyner Qaqortoq og Narsaq med strøm.

Vandkraftprojekterne sorterer under forsynings- og energiselskabet Nukissiorfiit, og Naalakkersuisut foreslår at fjerne yderligere stor beløb til investeringer under selskabet.

I alt foreslår Naalakkersuisut at fjerne 311,2 millioner kroner fra Nukissiorfiits anlægsområde.

Urealistisk mens lufthavnenen bygges

Departement for Finanser understreger i oplægget, at omrokeringen ikke betyder aflysning af projekterne med udvidelsen af Qorlortorsuaq, det nye projekt, der skal forsyne Aasiaat og Qasigiannguit, samt udvidelsen af værket ved Nuuk:

- Men med den nuværende økonomiske situation er der et uomtvisteligt behov for at anvende midlerne til at styrke selvstyrets finansielle situation på kortere sigt, og det vurderes ikke som realistisk eller hensigtsmæssigt at igangsætte yderligere store anlægsprojekter i de nærmeste år, hvor de nye lufthavne er under opførelse, hedder det i Vittus Qujaukitsoaqs oplæg.

Vil holde hånden under byggebranchen

For at undgå at bidrage til en mulig nedgang i byggebranchen som følge af coronakrisen har Naalakkersuisut fredet byggeprojekter, der allerede er i gang. Det samme gælder projekter, som står overfor at skulle i udbud.

- Hensigten er at sikre, at den nødvendige løbende beskæftigelse i hele landet fastholdes på nuværende niveau, står der i oplægget.

Det er Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg, der har offentliggjort indstillingen fra Naalakkersuisut. Udvalget oplyser, at indstillingen skulle behandles tirsdag 19. maj.

Læs hele indstillingen her.