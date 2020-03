Vittus: Disse brancher kan få hjælp

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 26. marts 2020 - 13:40

- Hjælpepakken er at styrke likviditeten i erhvervslivet, der er berørt af coronakrisen, sagde naalakkersuisoq for finanser Vittus Qujaukitsoq.

Følgende kan få hjælp:

Engros og detailhandel

Overnatningssteder og Restaurationer

Kultur, forlystelser og sport

Listen over brancher offentliggøres på www.aka.gl.

- Vi skal præcisere at Skattestyrelsen træffer afgørelse om hvorvidt man er omfattet af en af disse tre brancher, sagde Vittus Qujaukitsoq.

Det er desuden muligt at få udskudt A-skattebetalingen og arbejdsmarkedsbidrag med tre måneder.

På sulinal.nanoq.gl kan den enkelte virksomhed få information om, hvorvidt den er omfattet af de forlængede betalingsfrister.

Landskassen berøres

- Det vil naturligvis berøre Landskassen. Vi går ud fra, at krisen vil vare i mindst tre måneder, sagde Vittus Qujaukitsoq.

Spørgsmål eller yderligere spørgsmål, så skal man henvende sig til tax@nanoq.gl.

- Vi skal naturligvis have penge til uforudsete kriser og likviditetskravet er på 700 millioner kroner. Men vi har aktuelt en likviditet på 1,6 milliarder kroner. En stor del af pengene er bundet til anlægsprojekter i Anlægsfonden. Der arbejdes nu på at beregne, hvordan coronakrisen vil påvirke vor likviditet, hvis den strækker sig ud over de tre måneder, sagde Vittus Qujaukitsoq.

Låneoptagelse kan blive nødvendigt

Han sagde, at der ville blive holdt skarpt øje med om ledigheden vil stige.

Kommunerne har ligesom Landskassen behov for et likviditetsberedskab. Kriselån fra Landskassen er derfor et muligt værktøj, som kan overvejes, hvis kommunerne får problemer.

- På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige, hvor vi ender. Men alt efter krisens længde kan vi blive nødt til at optage lån, som skal afdrages. I 2020 vil Landskassen vise med sandsynlighed at der er underskud. Og det kan være nødvendigt at operere med underskud i 2021 også, alt efter krisens varighed, sagde Vittus Qujaukitsoq.

Han opfordrede sine politiske kollegaer til at være tilbageholdende med lovinitiativer, som koster penge, men derimod være med til et reformarbejde, som sparer samfundet penge.

Råstofbranchen

Råstofbranchen er hårdt ramt af Corona-krisen, og Naalakkersuisut overvejer følgende tre tiltag for resten af året med henblik på at opretholde aktivitet og arbejdspladser:

Lempe råstofselskabernes efterforskningsforpligtelser

Ikke opkræve betaling for myndighedsbehandling

Lempe kravene for sikkerhedsstillelse for udnyttelsestilladelserne

Anlægsprojekter udskydes

Vittus Qujaukitsoq erkendte, at der er anlægsprojekter som vil blive udskudt, hvis de ikke er overordentlig vigtige for samfundet.

- Men i første omgang har vi fokus på at få komme igennem coronakrisen først, sagde han.