Vittus Qujaukitsoq: Stram økonomisk styring – også selvom det kan gøre ondt

Redaktionen Lørdag, 17. august 2019 - 12:54

– Vi kan ikke bruge penge, som vi ikke har, og vi kan ikke tillade os at sende ubetalte regninger til fremtidens generationer! Så konkret lyder det fra hele landets øverste kassemester, medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser og Nordisk samarbejde, Vittus Qujaukitsoq (NQ).

Han henviser til mådehold og tålmodighed, først og fremmest overfor Inatsisartut, der som bekendt har tendens til at fremkomme med udgiftskrævende forslag, som mange gange ikke følges af forslag til, hvordan udgifterne skal dækkes, men blandt andet også til de unge mennesker som presser uddannelsessystemet ved at påbegynde en uddannelse for senere at afbryde uddannelsen i utide.

– Vi kan ikke, og skal ikke blive ved med at fråse med skatteydernes penge, vi skal til gengæld alle have en ansvarlig tilgang til landets samlede økonomi og dermed være med til at sørge for, at der er mere råderum til eksempelvis at give ydelser til dem, der virkeligt har behov for det og til vores velfærd samtidigt med, at vi også lægger penge til side til mindre gode tider og ikke mindst til fremtidens generationer, påpeger Vittus Qujaukitsoq (NQ).

Han har således præsenteret finanslovsforslaget for 2020, der har overskriften ”udviklingen kommer ikke af sig selv”.

Læs hele artiklen i avisen Sermitsiaq – få adgang til avisen herunder: