Vittus Qujaukitsoq sætter sig på Fiskerirådet

Vittus blev Qujaukitsoq er valgt som ny formand for Fiskerirådet resten af året.

Fiskerirådets som har til formål at rådgive Naalakkersuisut om fiskeripolitiske relaterede emner, har to faste medlemmer som er fra henholdsvis Grønlands Erhverv og KNAPK.

Formandskabet til rådet går på skift imellem de to nævnte medlemmer.

Under et fiskerirådsmøde den 24. maj 2022 besluttede rådet, at formandskabet vil ligge i KNAPK for resten af kalenderåret. Med andre ord blev Vittus Qujaukitsoq valgt som ny formand for resten af året.

Af tidligere formænd kan nævnes Bent Sørensen GE, Petrus Biilmann KNAPK, Peter S. Olsen KNAPK, Jens K. Lyberth GA (før det blev til GE)