Vittus og Pele strides om jobcirkulære

Partii Naleraqs Pele Broberg har i den grad set sig gal på et stillingsopslag, der omhandler den højeste administrative toppost i Selvstyret, som departementschef i Formandens Departement.

Det er stillingsopslagets formuleringer om sproglige kvalifikationer og kendskab til grønlandsk kultur, der falder Pele Broberg for brystet, hvilket har medført, at han har sendt en række paragraf 37 spørgsmål til Naalakkersuisut.

Vittus Qujaukitsoq, Naalakkersuisoq for Finanser, har netop svaret Pele Broberg, og her afvises det, at jobopslaget er udformet på en måde, der strider mod noget som helst.

Svaret

- Det fremgår af spørgsmålet, at stillingsopslaget efter spørgerens opfattelse ikke er

udformet i overensstemmelse med de krav, der følger af ansættelses cirkulæret i forhold til krav vedrørende ansøgemes sproglige kompetencer på grønlandsk og kendskab til grønlandsk kultur og samfund. Denne opfattelse er ikke korrekt, jævnfør min besvarelse af spørgsmål 1, fastslår Vittus Qujaukitsoq, der i sin besvarelse på det første spørgsmål skriver:

- I stillingsopslaget er det anført, at der lægges vægt på, at ansøgere, foruden faglige og ledelsesmæssige kompetencer, skal have indsigt i det grønlandske samfund,

grønlandsk kultur samt det grønlandske sprog, skriver Vittus Qujaukitsoq og understreger samtidig, at det i sidste ende er Naalakkersuisut, som skal beslutte, hvem der skal besætte stillingen efter en indstilling fra et bedømmelsesudvalg.