Vittus i Washington: Målet er fuld selvstændighed

Onsdag, 30. januar 2019

Vittus Qujaukitsoq var afdæmpet, men fast i mælet, da han i et tv-studie i den amerikanske hovedstad blev spurgt om, hvordan han ser den grønlandske løsrivelse fra Danmark for sig, skriver AG.

Den engelsktalende interviewer, John Milewski, gik direkte til sagen:

- Forestiller du dig total selvstændighed eller en eller anden form for hybrid?

- Vores politiske mål er at opnå fuld selvstændighed – at være et selvstændigt land, lød svaret fra Vittus Qujaukitsoq, som er medlem af Naalakkersuisut for nordiske anliggender.

- Er der en tidslinje?

- Nej, det er der ikke. Men processen betyder, at vi skal sørge for at uddanne de yngre generationer, så den nødvendige kapacitet blandt andet kan sikres til at skabe en mere smidig administration, og vi på den måde yderligere rustes til at være en del af verden. Vi er midt i den opbygning, svarede Vittus Qujaukitsoq.

