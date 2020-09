Vittus forsvarer offentligt vokseværk

Thomas Munk Veirum Onsdag, 30. september 2020 - 11:48

Den offentlige sektor vokser, og det strider mod Naalakkersuisuts Holdbarheds- og Vækstplan.

Vokseværket kan gøre det endnu sværere at få økonomien til at hænge sammen i fremtiden, og det modvirker også ambitionen om en større privat sektor, lyder det fra formanden for Økonomisk Råd, Torben M. Andersen.

Men udvidelsen af den offentlige sektor skyldes blandt andet, at man forsøger at investere i fremtiden, skriver naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq (NQ), i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Bred opbakning fra Inatsisartut

- På sigt håber man disse investeringer giver afkast i form af færre sociale problemer og et skattesystem, som i højere grad virker fremmende for økonomisk vækst i den private sektor.

- Begge dele vil fremme samfundsudviklingen i en mere positiv retning, og herunder betyder det færre offentlige udgifter og flere indtægter til Landskassen, skriver Vittus Qujaukitsoq.

Han anerkender, at de offentlige udgifter er steget mere end forventet, men han påpeger også, at der har været bred opbakning til udviklingen i Inatsisartut:

- Fra 2015 og op til i dag har alle partier (på nær Samarbejdspartiet) været en del af Naalakkersuisut. Så der har på lange stræk været bred konsensus om den offentlige udgiftsudvikling i nævnte periode, skriver Vittus Qujaukitsoq.

Holdbarhed i fokus ved forhandlinger

Han peger på, at trods udviklingen har der været overskud i landskassen de senere år, men at det fortsat er vigtigt for Naalakkersuisut at håndtere de generelle holdbarhedsproblemer i økonomien.

- Det forventer jeg også vil udgøre et kernepunkt i de kommende finanslovsforhandlinger med partierne, skriver Vittus Qujaukitsoq.