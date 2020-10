Vittus forsvarer konsulentforbrug

Thomas Munk Veirum Fredag, 16. oktober 2020 - 09:35

En undersøgelse lavet af departementet for Finanser viser, at Selvstyret har brugt i gennemsnit 165 millioner kroner om året på eksterne konsulenter i årerne 2012 til 2019.

Naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq (NQ) minder i den forbindelse om, at konsulenterne løser en række højspecialiserede opgaver:

- Når man lytter til debattørerne i konsulent-debatten, bliver eksterne konsulenter oftest negativt karikeret som personer fra Danmark, iklædt et mørkt Hugo Boss-jakkesæt, som afæsker Selvstyret tårnhøje salærer for ydelser, som vi efterfølgende kasserer.

Qujaukitsoq: Nødvendig og til gavn

- Virkeligheden er noget mere nuanceret, skriver Vittus Qujaukitsoq i en skriftlig kommentar i forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen.

Naalakkersuisoq for finanser anerkender, at konsulenternes løn ofte er høj, men deres arbejde er i en lang række tilfælde nødvendigt og til gavn for myndighederne og samfundet - for eksempel i forbindelse med anlæg af vandkræftværker eller landingsbaner:

- Her er der behov for en række specialiserede kompetencer – lige fra ingeniøren til revisoren og advokaten. Det er opgaver, som vi normalt ikke løser i Selvstyret, og derfor giver det god mening at hente eksterne konsulenter med en særlig ekspertise i en tidsmæssig kort periode, skriver Vittus Qujaukitsoq.

Pas på med dyre redegørelser

Han nævner yderligere tre eksempler, hvor selvstyret typisk benytter sig af konsulenter. Det drejer sig dels om, at visser faggrupper som jurister og økonomer kan være svære at fastholde, og derfor kan det være nødvendigt at tilknytte en konsulent til en specifik opgave.

Dernæst bruger Selvstyret også konsulenter til at udarbejde nogle af de redegørelser, som Naalakkersuisut bliver pålagt at lave af Inatsisartut:

- Som medlem af Naalakkersuisut vil jeg ikke blande mig i Inatsisartuts beslutninger, men jeg vil gerne gøre opmærksom på, at disse redegørelser oftest er særdeles tidskrævende og dyre at udarbejde, skriver Qujaukitsoq.

Slutteligt nævner han, at konsulenter også bruges til uvildige juridiske og økonomiske analyser af lovforslag.