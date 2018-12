Vittus på besøg i Washington og New York

Redaktionen Torsdag, 20. december 2018 - 07:00

I dagene 10. til 13. december besøgte Naalakkersuisoq for finanser Vittus Qujaukitsoq (NQ) FN, Den Internationale Valutafond (IMF) og Verdensbanken.



Vittus Qujaukitsoq (NQ) benyttede møderne i FN til at informere om Grønlands arbejde med bæredygtighedsmålene.



- Vi skal alle – kort sagt – kunne leve et godt liv nu og samtidig give verden videre i ordentlig stand til vores børn. FN har således sat fælles kurs mod en bæredygtig fremtid - En vision Naalakkersuisut deler og arbejder for, skriver Vittus Qujaukitsoq (NQ) i en pressemeddelelse.



Møderne i IMF og Verdensbanken, var en indledende drøftelse omkring mulighederne for at gøre brug af institutionernes services, til sikring af en bæredygtig udviklingsstrategi på baggrund af ekspertråd og analyse, som både IMF og Verdensbanken specialiserer sig i.



Naalakkersuisoq benyttede møderne i IMF og Verdensbanken til at informere om en række projekter herunder infrastrukturinvesteringer, lufthavnsudbygningerne, turismesektoren og mineralsektoren.



- Jeg tager vigtige informationer og inspiration med mig hjem til hvordan vi bedst muligt kan benytte os af disse institutionernes ekspertviden omkring en lang række mulige områder og vil drøfte disse yderligere med resten af Naalakkersuisut og følge op som behørigt, skriver Vittus Qujaukitsoq.