Vittus beroliger: Vi skal nok nå et budget i balance

Walter Turnowsky Mandag, 03. juni 2019 - 05:38

Den er helt gal når IAs formand fremmaner et billede af et truende underskud på en halv milliard ved årets udgang. Det siger naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq (NQ).

Baggrunden er, at det fremgår af et fortroligt notat til finansudvalget, at et såkaldt basisbudget lige nu viser, at der vil komme et underskud på 461 millioner kroner fordelt over de kommende fire år, hvis man bare fremskriver den nuværende finanslov og i øvrigt ikke indregner stigningen af bloktilskuddet fra staten.

- Det er således korrekt, at det foreløbige basisbudget her og nu udviser underskud, men Naalakkersuisut har i sin økonomiske politik vedtaget, at den endelige finanslov skal være i balance. Dette arbejder Naalakkersuisut derfor lige nu målrettet på – og vi skal nok nå det, fremgår det af en pressemeddelelse fra Vittus Qujaukitsoq (NQ).

- Et sådant basisbudget udarbejdes hvert eneste år. Det er absolut ikke usædvanligt, at det viser underskud.

Således ventes alene pris- og lønreguleringen i bloktilskuddet fra staten at dække et god stykke over halvdelen af de 461 millioner over fire år: nemlig 275 millioner kroner. Der er nemlig en stribe ting, som dette bausbudget ikke tager højde for.

- Et basisbudget er en mekanisk fremskrivning af den gældende finanslov, hvor man lægger endnu et år til den 4-årige finanslovsperiode og foretager en pris- og lønregulering af bevillinger, lovbundne udgifter og demografiske ændringer samt mindre tekniske justeringer. På baggrund af dette basisbudget lægger Naalakkersuisut et endeligt budget i form af et finanslovsforslag. I tiden mellem basisbudgettet og finanslovsforslaget sker der derfor meget. Blandt andet indarbejdes der nye prioriteringer og besparelser samt pris- og lønregulering af Statens bloktilskud. Dette vil alt sammen medvirke til at ændre i betydelig grad på bundlinjen i forhold til i det endelige finanslovsresultat.

Derfor mener Vittus Qujaukitsoq, at IA-formand Múte Bourup Egede skaber unødig panik med sin udmelding i Sermitsiaq.AG om, at der truer et underskud på en halv milliard ved årets udgang - samt at dette sker på baggrund af en fortrolig orientering.

- Det er beklageligt, at den tillid, som Naalakkersuisut derved har vist, nu benyttes til at skabe unødig offentlig polemik og utryghed om landets økonomiske situation.

Naalakkersuisoq for finanser understreger, at basisbidgettet også i tidligere år har vist stort underskud på dette tidspunkt.

- Til finansloven for 2018 viste basisbudgettet et 4-årigt DA-underskud på 268,2 mio. kr.

- Til finansloven for 2019 viste basisbudgettet et 4-årigt DA-underskud på 459,5 mio. kr.

- Basisbudgettet til finansloven for 2020 viser et 4-årigt DA-underskud på 461 mio. kr. Det vil sige næsten det samme som sidste år.

- Basisbudgettet for 2020 viser foreløbigt underskud, fordi det indeholder en række væsentlige merudgifter.

Han oplyser, at der over en fire-årig periode er reserveret midler til følgende formål i foreløbige tal:

Ca. 45 mio. kr. til lovpligtige institutionsanbringelser efter kriminalloven.

Ca. 65 mio. kr. til stigende udgifter til alderspension, da der bliver flere ældre i den pensionsmodne alder i de kommende år.

Ca. 310 mio. kr. til pris- og lønregulering af bevillinger. Priser- og lønninger stiger løbende, og en række bevillinger skal derfor reguleres, hvis ikke de skal udhules.

Ca. 85 mio. kr. til demografisk baserede ændringer i Sundhedsvæsenets aktivitet.

150 mio. kr. til et beskæftigelsesfradrag fra 2021.

På den baggrund føler Vittus Qujaukitsoq sig helt trygt ved, at man nok skal nå frem til et finanslovsforslag, der er i balance hen over fire år.